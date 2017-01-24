Юристы о передаче осужденных: россиянам выгоднее сидеть в Абхазии

Договор между Абхазией и Россией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге.
Договор между Абхазией и Россией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге.
Оборудование для цеха по производству пластиковых ящиков было приобретено Министерством сельского хозяйства республики и передало в аренду сельхозпредприятию "София" в начале ноября 2016 года.
С 1 января 2017 года вступил в силу новый Трудовой Кодекс Абхазии, до этого республика жила по КЗОТу Грузинской ССР 1973 года.
О создании системы гражданских и политических институтов, гарантирующих иностранным инвесторам в Абхазии жесткое соблюдение закона, рассуждает заместитель генерального директора Института ЕАЭС Сергей Беляков.