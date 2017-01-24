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Рауль Лолуа и Кристина Лазба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юристы о передаче осужденных: россиянам выгоднее сидеть в Абхазии

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В чем суть Договора между Абхазией и Россией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, какую пользу принесет он республике, рассказали Sputnik Абхазия председатель общественной организации "Наш дом Абхазия" Рауль Лолуа и адвокат Кристина Лазба.

Договор между Абхазией и Россией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге.

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