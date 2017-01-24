Юристы о передаче осужденных: россиянам выгоднее сидеть в Абхазии

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Пачулия: Гулрыпшский цех может производить 600 ящиков в сутки Оборудование для цеха по производству пластиковых ящиков было приобретено Министерством сельского хозяйства республики и передало в аренду сельхозпредприятию "София" в начале ноября 2016 года. 29

Агрба: в Абхазии появятся госинспекторы по защите труда С 1 января 2017 года вступил в силу новый Трудовой Кодекс Абхазии, до этого республика жила по КЗОТу Грузинской ССР 1973 года. 201