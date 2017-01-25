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Минсельхоз о борьбе с лесными клопами: своими силами не справимся

© Sputnik. Титиевский Валерий
В Абхазии
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Увеличение численности клопов-вонючек, которые наносят значительный ущерб сельхозпродукции, наблюдается на протяжении трех лет по всему Черноморскому побережью.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik, Бадри Есиава. О том, что Министерство сельского хозяйства не в состоянии самостоятельно бороться с нашествием клопов-вонючек, и это должно решаться на государственном уровне, заявил в интервью радио Sputnik Абхазия министр сельского хозяйства республики Даур Тарба. 

Полную версию радиоинтервью с Дауром Тарба слушайте здесь>>

"Борьба с клопами-вонючками, которые заполонили всю страну, требует больших финансовых средств, мы не можем самостоятельно вести эту работу. Это серьезная проблема, и решать ее нужно через государственные программы", — рассказал Тарба. 

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Министр добавил, что в Минсельхоз уже обратился глава Галского района с просьбой оказать помощь в обработке 20 тысяч гектаров различных насаждений, которые пострадали от клопов-вонючек, что будет крайне тяжело сделать. 

"Какими силами нам это сделать? Чтоб освоить такую территорию, необходимы огромные денежные средства на закупку химикатов. И это только по Галскому району", — сказал Даур Тарба.

По словам министра, помимо финансовых затрат, такой работе сопутствует и ряд технических сложностей. Так как обработка насаждений проводится с самолета, нужно предупредить все население района, закрыть все колодцы, а пчелиные ульи должны быть вывезены за пределы поражения химикатами. 

"Сегодня наш отдел по защите растений судится с гражданами за то, что они нанесли ущерб ульям во время использования химикатов против этих клопов", — отметил Тарба.

Министр не исключил, что примеру Галского района могут последовать и другие районы республики. 


Теги:
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