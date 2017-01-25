Тарба: необходима госпрограмма для борьбы с лесными клопами

Глава администрации Галского района Темур Надарая уже обратился в Мнсельхоз с просьбой обработать с помощью авиации 20 тысяч гектаров сельхознасаждений, пораженных клопами-вонючками, сообщил Тарба.

"Однако это немного проблематично, так как нужно оповестить население, закрыть все колодцы, ульи должны быть вывезены за пределы обрабатываемой химикатами территории", — рассказал министр сельского хозяйства.

Тарба считает, что для борьбы с клопами-вонючками должна действовать государственная программа, Министерство сельского хозяйства своими силами не справится.

Лесные клопы-вонючки, или как их еще называют клопы-черепашки, появились на Черноморском побережье в большом количестве около трех лет назад. На сегодняшний день, по данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба для окружающей среды и здоровья человека.