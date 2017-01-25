Трапизонян о сроке полномочий главы армянской общины: три года достаточно

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Срок полномочий председателя армянской общины сокращен до трех лет, об этом радио Sputnik сообщил новоизбранный глава организации Галуст Трапизонян.

"Мне кажется, что три года достаточно, чтобы себя проявить. Нужно, чтобы народ сам просил председателя еще на три года остаться. Надо делать так, чтобы организация работала, была жизнеспособной", — сказал Трапизонян.

Председатель армянской общины также отметил, что для имиджа Парламента будет хорошо, если в нем будут представители всех нацменьшинств республики. Вместе с тем он подчеркнул, что избираться депутаты должны не по национальному признаку, а по их опыту, навыкам и исходя из пользы, которую они могут принести стране.

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Новый председатель армянской общины Абхазии рассказал, что будет активно привлекать молодежь к работе организации.

"За последние годы на всех должностных местах общины люди пенсионного возраста. Я решил, что мы должны воспитывать молодежь и дать им возможность проявить себя", — пояснил Трапизонян.

Галуст Трапизонян был избран председателем армянской общины Абхазии 20 января 2017 года. Галуст Трапизонян — ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии. Трапизонян дважды избирался депутатом Парламента Абхазии. С мая 2016 года исполнял обязанности председателя Союза армян республики.



