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Галуст Трапизонян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трапизонян о нацквотах в НС: депутатов должны избирать не по национальности

Радио
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О первоочередных задачах армянской общины Абхазии рассказал Sputnik Абхазия ее новый председатель, Герой Абхазии Галуст Трапизонян.

Для имиджа Парламента хорошо, если в нем будут представители всех нацменьшинств Абхазии, но избираться депутаты должны не по национальному признаку, а по их опыту, навыкам и, исходя из пользы, которую они принесут стране, считает Трапизонян. 

Новый председатель армянской общины Абхазии рассказал, что будет активно привлекать молодежь к работе организации.

"За последние годы на всех должностных местах общины люди пенсионного возраста. Я решил, что мы должны воспитывать молодежь и дать им возможность проявить себя", — пояснил Трапизонян.

Галуст Трапизонян был избран председателем армянской общины Абхазии 20 января 2017 года. 

Галуст Трапизонян — ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии. Трапизонян дважды избирался депутатом Парламента Абхазии. С мая 2016 года исполнял обязанности председателя Союза армян республики.


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