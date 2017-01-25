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Хирурги на операции

Инвестор из России готов вложить в медицину Абхазии до 100 млн рублей

© Sputnik. Варвара Гертье
В Абхазии
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Переговоры Минздрава Абхазии и российского медицинского холдинга об инвестициях прошли в среду 25 января.

СУХУМ, 25 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Российская компания готова построить в Абхазии несколько медучреждений на сумму 30-100 миллионов рублей, рассказал Sputnik президент холдинга "Дельрус" Юлай Магадеев.

По словам Магадеева, подписанных договоров еще нет, они ожидаются через два месяца.

"У нас мало информации об Абхазии, — сказал Магадеев. – Нам требуется еще много выяснить, прежде чем подписывать бумаги. На встрече с Минздравом и правительством мы обсуждали приоритетные для Абхазии направления".

Полную версию интервью с Юлаем Магадеевым слушайте здесь>>

Как уточнил инвестор, речь шла о строительстве кардиоцентра и центра репродуктивного здоровья.

"Министерство здравоохранения считает, что в первую очередь должна появиться клиника диализа, — сказал Магадеев. – Мы не видим первоочередной необходимости именно в ней, но создать ее в Абхазии не проблема. У нас тридцать таких клиник, тридцать первую оснастить довольно просто".

"Дельрус" — научно-производственная компания, крупнейший в России и странах СНГ холдинг медицинского оборудования и расходных материалов. 

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Теги:
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