Президент российского холдинга: готовы инвестировать в медицину Абхазии

"В ближайшие два месяца будут достигнуты конкретные договоренности и определены медучреждения, которые мы будем инвестировать", — сказал Юлай Магадеев.
Полную версию интервью с Юлаем Магадеевым читайте здесь>>
"В ближайшие два месяца будут достигнуты конкретные договоренности и определены медучреждения, которые мы будем инвестировать", — сказал Юлай Магадеев.
Полную версию интервью с Юлаем Магадеевым читайте здесь>>
Об избранном президенте США и о грядущем величии страны читайте в материале колумниста Sputnik Амины Тания.
Автору технологии преподавания русского языка в абхазских школах Татьяне Рогачевой 25 января исполнилось 85 лет.
Госгидрометеослужба Республики Абхазии прогнозирует ухудшение погоды в четверг 19 января.