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Президент российского холдинга: готовы инвестировать в медицину Абхазии

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Холдинг "Дельрус" готов инвестировать в инфраструктуру здравоохранения Абхазии, но необходимо выбрать наиболее приоритетные направления, сообщил Sputnik Абхазия президент Юлай Магадеев.

"В ближайшие два месяца будут достигнуты конкретные договоренности и определены медучреждения, которые мы будем инвестировать", — сказал Юлай Магадеев.

Полную версию интервью с Юлаем Магадеевым читайте здесь>>

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