Древняя страна, трудолюбивые жители: что знают об Армении в Абхазии

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Амра Амичба. Об Армении в Абхазии не только знают, но и бывают в этой республике. Из-за отсутствия наземного пути сообщения между республиками добираются на самолете из Сочи.

И самое главное, на что обращают внимание абхазы в Армении — все говорят на армянском языке, на улицах не услышишь другую речь.

"Уважительное отношение к национальному языку выражается и в том, что в Армении даже поставлен памятник 39 буквам армянского алфавита. Вот бы и абхазскому поставить такой, может, тогда к государственному языку отношение будет подобающим", — замечает педагог сухумской школы, которая ездила в Ереван на зимние каникулы.

Летят в Ереван как на отдых, так и за товаром. "Я привожу серебро на продажу из Армении. В Сухуме хорошо покупаются изделия из серебра", — заметила владелица ювелирного магазина.

Аслан не знаком ни с кем из Армении, но судит о представителях армянской национальности по тем, кто живет в Абхазии. "Армяне очень трудолюбивые. И думаю, эта национальная черта распространяется и на жителей Армении. Все время работают, не чураются тяжелой физической работы", — подчеркнул он.

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Асида вспоминает своих однокурсников армян по учебе в Москве. "В компании, где сидят два армянина, даже если среди них есть кто-то, кто не понимает армянского языка, все равно говорят на своем родном языке, — заметила она. — И еще они в каждом ищут армянские корни —в знаменитых певцах, актерах, писателях — и когда находят, испытывают огромную гордость".

А армянские Эчмиадзин и озеро Севан такие же известные места, как абхазские Новоафонский монастырь и озеро Рица, считают сухумчане.

Студент АГУ с улыбкой заметил: "Я не знаю, это шутка или нет, но говорят, в аэропорту Еревана продают в упаковке "Воздух Армении".

Что еще знают и думают об Армении опрошенные Sputnik жители Сухума, смотрите в видео опросе.