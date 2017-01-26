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Второй Париж и трагедия Спитака: что знают жители Сухума об Армении

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(3:39 / 22.69Mb / просмотров видео: 82)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Об Армении в Абхазии не только знают, но и бывают в этой республике, а у некоторых в планах посетить ее.

Опрошенные Sputnik жители Сухума знают о знаменитых достопримечательностях Армении, о Эрбуни — столице  древнего государства Урарту, современных деятелях культуры и писателях. А армянские Эчмиадзин и озеро Севан такие же известные места, как абхазские Новоафонский монастырь  и озеро Рица, считают сухумчане. 

Мужчины, конечно же, знают армянский коньяк, говорят, что он очень качественный. "Правда, и абхазский коньяк не хуже. Думаю, мои друзья в Армении, которым я повез пару бутылок абхазского коньяка, в этом убедились", — уверен кофеман с Брехаловки. 

У абхазской армянки Анаид была возможность сравнить советскую и современную Армению, часто ездит на историческую родину.

"Раньше, когда приходилось слышать, что Ереван – это второй Париж, я не могла понять почему. Где Париж, где Ереван, думала я. Но недавно, побывав в Париже, я убедилось в этом. Действительно, маленькие парижские улочки и кафешки чем-то напоминают ереванские", — сказала Анаид.

И самое главное, на что обращают внимание абхазы в Армении  - все говорят на армянском языке, на улицах не услышишь другую речь. 

Подробнее об этом читайте здесь >>

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