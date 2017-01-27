Глава Гагры: будем обеспечивать курорт местными овощами и фруктами

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В поселке Цандрипш и селе Сальма создаются фирмы, которые будут заниматься выращиванием овощей и фруктов, сказал глава администрации района Заур Бганба на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 27 января.

"Мы прекрасно знаем, чем меньше цена, тем больше приток туристов, но цены у нас высокие и зависят от того, что сельское хозяйство наше, к сожалению, не развито. Мы должны развивать сельское хозяйство, чтобы не покупать фрукты и овощи за рубежом", — сказал Бганба.

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Для выращивания необходимого количества овощей и фруктов в Абхазии есть все возможности, привел в пример Бганба предприятие в Пицунде, которое поставляет овощи и фрукты в район. Но для того чтобы обеспечить потребности всего района, одного предприятия недостаточно, отметил он.

В 2016 году Гагрский район перевыполнил план по трем отраслям, сообщил Бганба. Помимо традиционного направления пополнения бюджета – туризма, в 2016 году активно развивалась промышленность и торговля.

"Туризм, разумеется, занимает первое место. Валовый оборот в 2016 году увеличился на один миллиард рублей, по району валовую продукцию мы довели до 9 миллиардов. Конечно, это не предел, есть много направлений, где мы должны развиваться", — сказал он.

В промышленном секторе в 2016 году хорошие показатели были у Гагрского лесхоза, у производителей безалкогольных напитков, подчеркнул Бганба.

Глава района отметил, что планы работ по инвестиционной программе были выполнены.

"Это укладка асфальта, проведение водопровода, это и строительство насосных станций. Основная часть работ лежит в 2017 году, в этом году планируется направить на эти нужды 600-700 миллионов рублей. В марте начнется строительство абхазской школы, также предстоит начать канализационные работы", — отметил он.

Заур Бганба также обратил внимание на ситуацию с завозимой в республику водой, тогда как Абхазия обладает большими запасами воды. Подобное положение дел нужно менять, считает он.