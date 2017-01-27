Гагра в цифрах: глава района поделился достижениями

В 2016 году Гагрский район перевыполнил план по трем отраслям, сообщил Бганба. Помимо традиционного направления пополнения бюджета – туризма, в 2016 году активно развивалась промышленность и торговля.

"Туризм, разумеется, занимает первое место. Валовый оборот в 2016 году увеличился на один миллиард рублей, по району валовую продукцию мы довели до 9 миллиардов. Конечно, это не предел, есть много направлений, где мы должны развиваться", — сказал он.

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Заур Бганба также обратил внимание на ситуацию с завозимой в республику водой, тогда как Абхазия обладает большими запасами воды. Подобное положение дел нужно менять, считает он.