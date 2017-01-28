Надарая о митинге в Гале: каждый хочет, чтобы КПП был у его калитки

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Люди привыкают к каким-то обстоятельствам, наверное, каждый хочет, чтобы пропускной пункт был возле его калитки, и чтоб он мог выйти из нее и перейти границу, сказал в интервью радио Sputnik глава администрации Галского района Тимур Надарая.

© Фото: предоставлено МИД РА МИД Абхазии о закрытии КПП "Набакия": суверенное право Абхазии

Подобные незаконные митинги будут пресекаться, добавил он.

"Мы это будем пресекать, потому что добраться 16, 20, 25 километров до КПП "Ингур" не составляет труда. Вы знаете, что требование большинства граждан Республики Абхазия – усилить государственную границу по реке Ингур ", — добавил он.

В соответствии с этим в течение двух лет проводилась работа правительства и президента, были выделены немалые средства для того, чтобы после закрытия постов люди, живущие вдоль государственной границы, могли добраться до главного пропускного пункта, отметил Надарая.

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"Протяженность дороги — 28 километров, это расстояние надо было преодолевать на автотранспорте более двух часов, из-за того что дорожное покрытие пришло в негодность", — отметил Надарая.

По распоряжению президента из помощи России была выделена сумма в 153 миллиона рублей, и летом 2016 года эта дорога была отремонтирована, сказал он.

"После этого президент поручил нам изыскать средства, улучшить транспортную инфраструктуру и добавить еще один автобус, чтобы он курсировал по более плотному графику и мог доставлять людей на КПП «Ингур». В то же время российские и абхазские пограничники при помощи администрации района провели расширение пункта пропуска "Ингур", увеличили количество окон, где проходит проверка документов", — отметил глава Галского района.

По словам Надарая, проводится разъяснительная работа среди населения, но ситуацию подогревают не только люди, живущие около поста в Набакии.

"Там создали бизнес, занимаются перевозкой товара, иногда контрабандного. Эти люди нашли себе работу, и жителям близлежащих сел было очень удобно переходить границу там. Естественно, им не нравится, что там закрывается пункт пропуска", — сообщил он.

В каждом селе Галского района курсируют автобусы, и добираться до КПП "Ингур" не представляет труда, сказал Надарая.

Около 120 жителей Галского района 25 января приняли участие в несанкционированном митинге против закрытия пункта пропуска "Набакия". Собравшиеся люди перекрыли центральную дорогу, движение автотранспорта остановилось. После переговоров жители разошлись по домам.

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