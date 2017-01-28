Надарая о закрытии КПП "Набакия": решение в интересах граждан Абхазии

"Постановление Кабинета Министров, которое было принято 26 декабря 2016 года, вступает в силу через 30 дней после опубликования. Выходит, что оно вступит в силу в конце января. Те, кто недоволен, что закрываются посты, предприняли акцию протеста", — сказал Надарая в интервью журналисту Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

Около 120 жителей Галского района 25 января приняли участие в несанкционированном митинге против закрытия пункта пропуска "Набакия". Собравшиеся люди перекрыли центральную дорогу, движение автотранспорта остановилось. После переговоров жители разошлись по домам.



