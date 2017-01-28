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Тимур Надарая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Надарая о закрытии КПП "Набакия": решение в интересах граждан Абхазии

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Требования большинства граждан Абхазии заключаются в том, чтобы усилить государственную границу по реке Ингур. В соответствии с этим в течение двух лет проводилась работа правительства и президента, рассказал радио Sputnik Абхазия глава администрации Галского района Тимур Надарая.

"Постановление Кабинета Министров, которое было принято 26 декабря 2016 года, вступает в силу через 30 дней после опубликования. Выходит, что оно вступит в силу в конце января. Те, кто недоволен, что закрываются посты, предприняли акцию протеста", — сказал Надарая в интервью журналисту Sputnik Абхазия Белле Кварчия.  

Около 120 жителей Галского района 25 января приняли участие в несанкционированном митинге против закрытия пункта пропуска "Набакия". Собравшиеся люди перекрыли центральную дорогу, движение автотранспорта остановилось. После переговоров жители разошлись по домам.


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