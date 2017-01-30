Лука Гаделия: публика разная, всем должно быть интересно

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Так как публика на концертах разная, для того чтобы всем было интересно, было принято решение, помимо классической музыки, включать в программу концертов и романсы, сказал в интервью радио Sputnik музыкант Лука Гаделия.

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"Все, что мы задумали сыграть и спеть, было воплощено в жизнь. Программы были разные, в разных городах. В Кирове у нас было два концерта. Одна из программ была составлена из музыки эпохи барокко и музыки романтизма, второй концерт в Кирове мы разнообразили романсами", — сказал Гаделия.

Во втором концерте Лука Гаделия играл на фортепиано, а Кристина Эшба исполняла классические романсы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский виртуоз из Пицунды

"В Перми и Челябинске было также два отделения программы, в первом отделении мы исполняли шедевры эпохи барокко. Я исполнял музыку Баха, а Кристина пела произведения Вивальди и Генделя. Во втором отделении у нас была эпоха романтизма и музыки XX века. На бис мы исполняли "Песню о скале", — отметил он.

Организация серии концертов в Челябинске, Кирове и Перми была на высоком уровне. В программу выступлений вошли произведения для подготовленной публики, отметил Гаделия.

"Мы включили в программу произведения, которые показывают уровень музыканта, Кристина включила сложные арии, у меня были произведения, которые требуют зрелого исполнительского мастерства", — сказал он.

Времени для репетиций перед концертами было достаточно много, отметил Гаделия. Он выразил надежду на то, что зрители остались довольны выступлениями.