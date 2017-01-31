"Снежные" воспоминания: обувь из коровьей шкуры и перчатки из носок

Бадри Есиава, Sputnik

В школу босиком по снегу

Свой рассказ о большом снеге в конце сороковых, 76-летний житель поселка Дружба Тач Бебиа начал с того, что его отец пропал во время сталинских репрессий, а мать осталась одна с тремя детьми.

"Нашего отца арестовали как троцкиста в 1936 году, и мы его больше не видели. Маме приходилось делать все, что в ее силах для того, чтобы прокормить троих сыновей, а о хорошей одежде и теплой обуви мы могли только мечтать. Ходили в туфлях из коровьей шкуры", — поделился детскими воспоминаниями Тач Бебия.

Зима 1947 года — семья Бебия тогда жила в селе Абгархук, и Тач хорошо помнит тот день, когда выпало непривычно много для Абхазии снега. Его мама, как делала это каждое утро, направилась в хлев кормить скот, а ее средний сын решил ей помочь. Наступив на гладкое и белое природное "покрывало", он провалился в него по грудь. Это развеселило мальчугана, но ближе к ночи эта радость сменилась слезами. Устроившись в ногах матери и глядя на догорающую свечу, свет от которой еле пробивал кромешную тьму в маленькой комнатке, Тач тихо заплакал.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Прелесть долгожданная, но деревья погибают: сухумчане о снегопаде

"К ночи начались сильные морозы, сосульки на крыше дома уже были больше метра в длину, и я боялся, что наши животные умрут от холода, поэтому и заплакал. Мама меня успокоила, сказав, что скот не боится холодов, у него толстая кожа, которая защищает от морозов", — с иронией о своей детской наивности рассказал Бебия.

Прошло несколько дней, снег начал таять, настала пора идти в школу. Надев свою самодельную обувь из коровьей шкуры, первоклассник поспешил на уроки, но дорога из смеси глины и снега была настолько вязкой, что обувь быстро промокла и разошлась по швам. "В них или без — уже нет разницы", — подумал Тач и выбросил свои единственные башмаки, преодолев оставшийся путь босиком.

Свою учительницу, которая сурово наказала его за невыполнение домашних заданий, Тач запомнил на всю жизнь. Дрожь от холода еще не успела его отпустить, как босого первоклассника вызвали к доске.

"Мне было так холодно, что зуб на зуб не попадал, ног почти не чувствовал, а она хотела, чтоб я прочел какой-то стих. Конечно, я его не успел выучить, и она заставила весь урок открывать и закрывать дверь в классе, которая выходила на улицу. Во время каждого открытия этой двери, все мое тело обдувал холодный ветер", — наглядно показал Бебия, как это все происходило, вслух комментируя поступок жестокого педагога.

Несмотря на суровое наказание в школе и такую же погоду, Тач даже ни разу не чихнул. Здоровье было отменным, потому что тогда много трудились, сказал он, намекая на пассивность нынешней молодежи.

Зимняя охота и снег в августе

Зимняя охота, пожалуй, — одно из самых азартных и исключительно мужских занятий в Абхазии. С ранних лет отцы учат своих сыновей тому, как следует обращаться с оружием, объясняют правила поведения в горах и на низменности, как воспитать послушных собак. Рассказывают о важности почитания покровителей охоты и бережному отношению к добыче.

Обо всем этом не понаслышке знают представители двух поколений заядлых охотников из поселка Дружба Нодар Тарба и Адгур Лакербая, у которых немного разнятся предпочтения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Метель и сугробы субтропического Сухума 12

Нодар редко ходит охотиться в горы, больше любит бродить по окрестностям своего поселка в поисках уток, голубей, дроздов, вальдшнепов и зайцев в компании верного курцхаара (порода собак — ред.). При этом Нодар говорит, что необходимо учитывать, на какую именно дичь ты берешь собаку.

"Гладкошерстные собаки не любят воду зимой, они быстро замерзают, поэтому на уток лучше ходить с длинношерстными, которые в свою очередь не любят колючки, так как они застревают в их шерсти", — поделился Нодар опытом.

В этом году дичи не так много, сожалеет Тарба, но в снежную погоду все равно приятно убить время таким образом. По рассказу охотника более чем с 30-летним стажем, уток надо искать в заболоченных и водянистых местах, иногда они встречаются и на море. Вальдшнепы – ночные птицы, днем они обычно прячутся в кустах и зарослях травы, задача собак заставить их вылететь из укрытия, а голубей лучше всего искать на возвышенностях.

Молодой, но уже опытный охотник Адгур Лакербая рассказал о том, что старается не упускать возможности поохотиться в горах, и делает он это обычно в компании пяти-шести своих проверенных товарищей.

"Обычно мы ходим на туров, косуль, кабанов. Собираемся группой в пять или шесть человек, берем собак с собой. Для охоты в горах больше всего подходят гончие породы собак, которые могут загнать животное в удобное для выстрела место. А место это выбирает самый опытный из всех охотников", — объяснил Лакербая.

Проще всего охотиться на косулю, добавил Адгур, так как она не опасна для человека, чего не скажешь о кабане, который может легко убить. Особенно, если он ранен. Всегда нужно быть начеку.

За годы активного увлечения охотой у Адгура накопилось немало интересных историй, но одну из них он вспоминает чаще всего. Этот случай произошел с ним и его друзьями три года назад в августе выше Ауадхары, в нескольких сотнях метров от приграничной с Россией зоны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Без собак и сапог: "записки" абхазского охотника

Как только они поднялись туда, пошел сильный ливень, который длился целых три дня, не давая им возможности выйти на охоту. Как только распогодилось, охотники двинулись в путь за добычей. Они знали, что за эти несколько дней дичь проголодалась и обязательно выйдет в поисках пропитания.

"Мы выбрали удобную для стрельбы позицию и стали ждать, как вдруг погода снова сменилась. Буквально за несколько минут солнце укрылось в густых тучах, пошел снег, поднялся туман", — вспомнил Адгур.

Резкая перемена погоды заставила охотников искать спасение от снега и холодных порывов ветра у большого отвесного камня, где они просидели несколько часов. Как только туман рассеялся и прекратился снег, вдали появилось больше десятка туров, которые паслись по ту сторону границы. Не унывая от того, что потенциальная добыча на чужой территории, они решили пойти на хитрость и завлечь туров на абхазскую часть горного хребта.

"Есть специальная соль для привлечения дичи, косуль и других видов животных, которым эта соль нравится. У нас было несколько килограммов солонца, и мы рассыпали его в нескольких местах. Вернувшись через несколько дней, обнаружили тура. Ажвеипшаа (Бог охоты-ред.) был к нам благосклонен", — рассказал Адгур.

Климатический контраст

Снег – не частое явление на побережье Абхазии, и многие жители республики радуются каждому его появлению, словно дети. В их число не входит 23-летняя Ариханда Джения из Гудауты, которая выросла на суровом острове Сахалин, куда она вместе с семьей переехала жить еще в дошкольном возрасте.

"Я выросла в тех краях, где снег шел практически круглый год, а температура летом поднималась всего лишь до + 15 градусов. Помню, что снега выпадало так много, что нам приходилось идти в школу пешком, потому что транспорт не мог передвигаться по городу", — вспомнила Ариханда.

По ее рассказу, за те годы, что она провела в Корсакове, ей настолько наскучил снег, что не понимает той радости, которую испытывают жители Абхазии. Ведь из-за снега ей приходилось преодолевать сугробы высотой в полтора метра, при этом тащить на спине тяжелый портфель. Непогода не была оправданием для пропуска уроков.

При этом, добавила она, конечно, остались и приятные воспоминания о сахалинской зиме.

"Какой же ребенок не любит снег. Мы часами могли лепить снеговиков и играть на улице, пока нас насильно не затащат в дом родители. Помню, как вместо перчаток мы надевали на руки несколько носков, чтобы руки не замерзли. Не один портфель испортили во время катания по заснеженным склонам", — с улыбкой рассказала Ариханда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Белый Сухум: под снегом машины, пальмы, дети

По мнению девушки, природные условия влияют не только на образ жизни людей, но и на их характер, поведение, жизненный ритм. Если на юге привыкли к размеренной жизни, в которой есть много солнца, то на севере люди более суетливые, напряженные и скованные.

"Убегая" от аномально холодной зимы в Москве в родную Абхазию, Галина Тарба не подозревала, что снегопады застанут ее и дома, но по ее ощущениям, зима в России переносится намного легче.

"В Москве, впрочем, как и в большей части России, климат сухой, и даже —20 градусов не так ощущаются, как —1 в Абхазии. За счет влажного климата в нашей стране нам приходится тяжелее переносить зиму. К счастью, в Абхазии очень редко бывает такая погода", — говорит Тарба.

Галина подчеркнула, что Абхазия не приспособлена к такой зиме, и в качестве доказательства своих слов рассказала о том, как из-за снега ей пришлось идти в магазин пешком, так как дороги не очищены для проезда транспорта. В Москве таких проблем нет, возмутилась она.

Рассуждая о погодных сюрпризах, Галина вспомнила, как в январе 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии, выпало огромное количество снега.

"Первое, о чем я подумала в то утро, как же там наши ребята на фронте. Мой старший брат был на войне и рассказывал, что им по несколько часов приходилось ползти по снегу и лежать под ним, в ожидании подкрепления или боеприпасов", — с досадой отметила Тарба.

Несмотря на все издержки двухдневного снегопада в Абхазии, у жителей республики появилась редкая возможность сменить субтропические "декорации" на северные, заполняя свои странички в соцсетях фотографиями и видео на фоне заснеженных пейзажей. Многих удивило и то, что за все эти дни не было перебоев с водой и электричеством, чему все, несомненно, рады.