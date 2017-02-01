Погрузиться в "Старый Сухум" с Анзором Агумаа

Sputnik, Рада Ажиба.

Издание полного собрания Анзора Агумаа по архитектуре Сухума конца XIX — начала XX веков стало долгожданным событием в культурной жизни Абхазии. Презентацию монографии несколько раз переносили, и вот, наконец, в первый день февраля книга стала достоянием общественности.

"Анзор Агумаа в свое время проделал колоссальную работу, изучив все архивные материалы на территории Абхазии об архитектуре Сухума. Книга была подготовлена к публикации самим историком, но так и не была издана. Сегодня мы, презентуя эту книгу, понимаем, что это начало новой страницы в истории города и в истории Абхазии. В ней даны описания истории более чем сотни зданий Сухума, построенных в период XIX — начала XX веков", — сказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

Кобахия добавил, что в книге "Старый Сухум" отражены различные этапы градостроительства столицы Абхазии, которой более двух тысяч лет.

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"Помимо описания истории более сотни зданий Сухума, объектов историко-культурного наследия гражданской архитектуры, в книге представлены старые и новые фотографии домов, документы, представляющие историческую ценность. В ней также представлена история создания парков, садов и площадей города, культовых сооружений, промышленности, школ, санаторно-курортных объектов государственного и частного строительства", — отметил замминистра.

© Фото: предоставлено Баталом Кобахия "Старый СухумЪ" Анзора Агумаа

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия считает выход книги "Старый Сухум" одним из лучших подарков к юбилею города.

"Влюбленный в столицу историк Анзор Агумаа обладал огромной коллекцией материала о старом Сухуме, который он собирал около сорока лет. Благодарю вдову Анзора Агумаа, что дала согласие на издание книги и помогла собрать его архив в полном объеме. В этой книге очень большой нарративный материал, описание, исторические справки, фотографии", — сказала Арсалия.

По словам Светланы Джергения, Благотворительный фонд первого президента республики Владислава Ардзинба издает не первую книгу Анзора Агумаа.

"Все его книги очень важны, они глубоко изучены. Наш фонд издал несколько книг Анзора Агумаа, и сделали это с большим удовольствием. Мы намерены и дальше поддерживать такие проекты. Я знала лично Анзора, он был большим романтиком. К сожалению, он ушел от нас очень рано, хотя должен был радовать нас своими изысканиями в области истории, архитектуры", — сказала председатель фонда.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Старый Сухум 14

Официальная часть церемонии презентации книги "Старый Сухум" завершилась выступлением оперного певца, выпускника Российской академии музыки имени Гнесиных Саида Гобечия.

Монография "Старый Сухум" издана Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Благотворительным фондом первого президента Республики Абхазия и компанией "АКВАФОН".

Анзор Агумаа родился 6 января 1958 года в Сухуме, окончил Сухумское художественное училище и исторический факультет АГУ. Работал в Абхазском государственном музее, был участником нескольких археологических экспедиций, научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.

17 октября 2011 года Указом президента Абхазии Анзор Агумаа был назначен начальником Управления по охране историко-культурного наследия, в котором работал с 1989 года по 2009 год.

Анзор Агумаа скоропостижно скончался 9 сентября 2012 года.