Прошлое и настоящее Сухума в одной книге: как представили собрание Агумаа

Впервые материалы известного историка, археолога, художника, коллекционера Анзора Агумаа по архитектуре Сухума конца XIX начала XX веков были изданы в полном объеме.

Помимо описания истории более сотни зданий Сухума, объектов историко-культурного наследия гражданской архитектуры, в книге даны старые и новые фотографии домов, документы, представляющие историческую ценность. В ней также представлена история создания парков, садов и площадей города, культовых сооружений, промышленности, школ, санаторно-курортных объектов государственного и частного строительства.

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Монография "Старый Сухум" издана Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Благотворительным фондом первого президента Республики Абхазия и компанией "АКВАФОН".

Анзор Агумаа родился 6 января 1958 года в Сухуме, окончил Сухумское художественное училище и исторический факультет АГУ. Работал в Абхазском государственном музее, был участником нескольких археологических экспедиций, научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа.

17 октября 2011 года Указом президента Абхазии Анзор Агумаа был назначен начальником Управления по охране историко-культурного наследия, в котором работал с 1989 года по 2009 год.

Анзор Агумаа скоропостижно скончался 9 сентября 2012 года.



