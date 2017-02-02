Ученые Молдавии вылечат от смертельной формы туберкулеза

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Амра Амичба. Молдавский ученый-химик, профессор Флюр Макаев разработал уникальные средство, которое может спасти жизни людей, больных смертельно опасной формой туберкулеза, сообщил директор Института электроники и нанотехнологий Анатолий Сидоренко.

По словам Сидоренко, Макаев разработал уникальные нанокапсулы медикамента для лечения опасной лекарственно-резистентной формы туберкулеза, когда другие препараты уже не воздействуют на палочку Коха.

"Палочка Коха так мутировала, что вырастила себе клеточную мембрану, через которую не проходит ни одно из известных лекарств. Молдавский ученый придумал нанокапсулы, которые, как Троянский конь, проникают сквозь клеточную мембрану внутрь палочки Коха, сбрасывают поли-декстриновую оболочку и высвобождают наночастицу лекарства, которая уничтожает палочку Коха", — рассказал Анатолий Сидоренко в интервью радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению директора Института электроники и нанотехнологий, несмотря на скудное финансирование науки Молдавии, ученые получили уникальные результаты в 2016 году.

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"Если эту разработку внедрить в производство, лекарства будет достаточно дорогими, но самое главное, востребованными. Полностью окупили бы затраты государства на науку", — уверен Анатолий Сидоренко.

Он также рассказал, что в институте есть и другая новая разработка нанопорошка, который разрушает пестициды.

"Почвы, пораженные остатками пестицидов, надо лечить. Если бы государство инвестировало деньги в производство порошка, чтобы дальше дезактивировать почву, на ней можно было бы выращивать продукцию. Или продавать наносубстанцию в другие страны, где существует такая же проблема с пестицидами", — заметил Сидоренко.

По мнению ученого, наука для государства — прибыльная сфера.