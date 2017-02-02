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Историк Николай Медвенский показывает фотографию останков советских солдат

Медвенский: останки красноармейцев спустим с гор летом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В августе 2016 года в селе Псху Сухумского района, на подступах к Санчарскому перевалу, были обнаружены останки около 30 воинов Красной Армии, останки двоих из них принадлежат абхазам Варламу Куция и Ахмету Ажиба.

СУХУМ, 2 фев — Sputnik, Бадри Есиава. Организовать экспедицию по возвращению останков солдат Красной Армии, найденных в районе высокогорного села Псху Сухумского района, планируется в июне или начале июля, рассказал на радио Sputnik Абхазия историк Николай Медвенский в четверг 2 февраля.

Совещание по вопросу перезахоронения останков воинов Советской Армии в администрации президента
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Пока на перевалах лежит глубокий снег. Где-то в июне или в начале июля, это зависит от погоды и состояния дорог, можно будет снарядить экспедицию в горы, где в настоящий момент находятся останки солдат, чтобы их оттуда спустить", — рассказал Николай Медвенский.

Медвенский добавил, что останки солдат лежат на поверхности земли уже 74 года, и затягивать с процедурой их захоронения со всеми необходимыми воинскими почестями, нельзя.

Бота Ажиба — однофамилец Ахмета Ажиба, чьи останки были обнаружены в горах, рассказал, что в Батуми нашел близких родственников погибшего, которым ничего не было известно о судьбе своего предка.

Полную версию беседы с Николаем Медвенским и Ботой Ажиба слушайте здесь >>

"Когда Николай Медвенский опубликовал информацию о найденных останках в интернете, я с ним связался. Он мне подробно все рассказал об этом. Долгое время искал людей, кто мог знать Ахмета Ажиба в Абхазии, но нашел таковых только в Грузии, откуда Ахмет был родом", — поделился Бота Ажиба.

Что касается второго погибшего бойца Варлама Куция, в поисках его прямых родственников активное участие принимают представители фамилии.

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