МЧС Абхазии: более тысячи ЧП произошло в 2016 году

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Почти тысяча четыреста чрезвычайных происшествий произошло в 2016 году, сказал, подводя итоги работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в 2016 году, первый заместитель главы ведомства Тигран Делибалтян.

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"За 2016 год подразделениями МЧС Абхазии были осуществлены 4 649 выездов, что на 41 больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 1 382 происшествия чрезвычайного характера, что на 40 меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обезврежено 280 взрывоопасных предметов. Пострадавшими зарегистрированы — 225 человек, из них погибли – 15, спасены – 188, оказана первая медицинская помощь – 2, оказана психологическая помощь – 20", — перечислил Делибалтян.

Замминистра спасательного ведомства отметил, что из 15 погибших — 7 граждан Абхазии погибли на пожарах, а 8 утонули в водоемах. Из 8 утонувших — 1 гражданин Турции, 2 гражданина Абхазии, 5 граждан России.

За отчетный период, продолжил Делибалтян, зарегистрировано 108 пожаров и 830 возгораний. Материальный ущерб от пожаров составил почти 46 миллионов рублей.

По словам Министра МЧС Абхазии Льва Квициния, абхазские спасатели, как и прежде, будут делать все возможное для спасения людей.

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"В очень непростых условиях работают наши спасатели и пожарные, рискуя собственными жизнями при выполнении поставленных задач. Для обычных людей это героизм, а для спасателей это каждодневная работа", — отметил Квициния.

Вице-премьер республики Аслан Кобахия, курирующий деятельность спасателей, сказал, что необходимо передавать бесценный опыт ветеранов организации молодежи.

"Проделана огромная работа спасателями – это труд сотни людей. Благодаря этим людям очень многие спасены. Герои мирного времени", — подчеркнул Кобахия.

Тигран Делибалтян отметил, что основные задачи и мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в целом выполняются.

Спасательное ведомство страны было образовано 4 июля 2006 года. За десять лет сотрудниками министерства осуществлено 38 079 выездов, спасены 512 человек, потушено 8 839 пожаров, обезврежено 1 500 взрывоопасных предметов. Подписан ряд международных договоров по взаимодействию при ликвидации чрезвычайных происшествий, обмену информацией, профессиональному обучению. В рамках комплексного содействия МЧС Абхазии со стороны МЧС России была передана специализированная техника, снаряжение и обмундирование. Проводились совместные учения с МЧС РФ на приграничных территориях. Осуществлялась доставка гуманитарной помощи жителям Донбасса.



