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Более тысячи происшествий, 15 погибших: МЧС Абхазии подвело итоги 2016 года

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SputnikРоберт Джопуа
© Sputnik. Роберт Джопуа

Подводя итоги работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в 2016 году, первый заместитель главы ведомства Тигран Делибалтян сказал, что произошло почти тысяча четыреста чрезвычайных происшествий.

Почти тысяча четыреста чрезвычайных происшествий произошло в 2016 году, сказал, подводя итоги работы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в 2016 году, первый заместитель главы ведомства Тигран Делибалтян.

"За 2016 год подразделениями МЧС Абхазии были осуществлены 4 649 выездов, что на 41 больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 1 382 происшествия чрезвычайного характера, что на 40 меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обезврежено 280 взрывоопасных предметов. Пострадавшими зарегистрированы  225 человек, из них погибли – 15, спасены – 188, оказана первая медицинская помощь – 2, оказана психологическая помощь – 20", — перечислил Делибалтян. 

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Замминистра спасательного ведомства отметил, что из 15 погибших — 7 граждан Абхазии погибли на пожарах, а 8 утонули в водоемах. Из 8 утонувших — 1 гражданин Турции, 2 гражданина Абхазии, 5 граждан России.  За отчетный период, продолжил Делибалтян, зарегистрировано 108 пожаров и 830 возгораний. Материальный ущерб от пожаров составил почти 46 миллионов рублей.  

Тигран Делибалтян отметил, что основные задачи и мероприятия в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в целом выполняются.  


Теги:
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