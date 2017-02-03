Коллекционер Орлов-Кретчмер: искать, найти и сохранить

О главном увлечении жизни, об уникальном личном архиве раритетных документов, старинных фотографий и открыток накануне своего юбилея Александр Орлов-Кретчмер рассказал корреспонденту Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Искать не для себя, а для того чтобы сохранить и передать будущим поколениям – таков девиз истинного коллекционера.

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"Сколько я себя помню, в сознательном возрасте я всегда что-то собирал. Я всегда чувствовал себя не ученым, не научным работником или общественным деятелем, а коллекционером. Это мое призвание", — поделился Александр Орлов-Кретчмер.

Потеряв во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году огромную и ценнейшую коллекцию по Абхазии 1920-х годов, когда, по свидетельству сухумских соседей, грузинские боевики вытащили весь архив во двор, облили бензином и сожгли, он не стал горевать, а начал с еще большим рвением собирать все, что имело отношение к абхазоведению.

© Sputnik. Астанда Ардзинба Ученый Орлов-Кретчмер опубликует документы из архива Нестора Лакоба

В прошлом году в Сухуме публике была представлена трилогия "Образы Абхазии", состоящая из более 2 500 иллюстраций. Графика, произведения живописи, документы, фотографии эпохи вхождения Черноморского побережья Кавказа в состав Российской империи и первых десятилетий ХХ века.

Но в трилогию вошла лишь малая часть личного архива коллекционера. Есть материалы, как минимум, еще для четырех книг.

"На сегодняшний день моя библиотека — крупнейшая в мире по абхазской тематике. У меня огромное количество уникальных книг XVII — XIX, начала XX века, собраний графики, фото и репродукций Абхазии. Их около 5 тысяч в моей коллекции, — сказал Орлов-Кретчмер. — У моего младшего товарища Анзора Агумаа было 2 200. Он мечтал увидеть мою трилогию "Образы Абхазии", обсуждали буквально за неделю до того, как я передал редактору. У меня даже переписка сохранилась с ним по электронной почте. Я знаю, что в Сухуме прошла презентация книги Анзор Агумаа, я так рад этому, как будто еще одна моя книга вышла".

© Фото: из архива Орлова-Кретчмера Профессор Джордж Хьюитт с трилогией "Образы Абхазии"

Еще одно направление коллекционирования — это архивные документы. Александр Орлов-Кретчмер целенаправленно отыскивал по всему миру, по аукционам, все, что имеет отношение к абхазской тематике. Очень долго отслеживал судьбу архива Нестора Лакоба.

"Я нашел родственников жены Лакоба в Батуми. Очень долго вел переговоры. Люди откровенно просто зарабатывали на этом деле. Тем не менее мне удалось выкупить. Там со мной состязался представитель американского исследовательского института, который собирает материалы по Кавказу. Приехали представители с полными портфелями, как говорится, и скупали все подряд, — заметил Орлов-Кретчмер. – У меня есть полный список того, что было, того, что удалось мне выкупить, того, что не удалось, и ушло за океан. В совокупности все это дает полное представление о том, что хранилось у Лакоба и в его личном архиве. Все это я описал, собственно, книга уже сформирована. Я пишу книги не на основе текста, а комментирую изображения, иллюстрации, документы, которые представляю читателям. Читатель достаточно умен, сам почитает и оценит подлинные документы".

По словам ученого, в книге, готовящейся к изданию, будут представлены ценные материалы, о которых в Абхазии даже понятия не имеют. Александр Орлов-Кретчмер — единственный в мире, у кого есть полный пакет протоколов "дела абхазских товарищей 1927-1928 года", когда уничтожили всю партийную элиту Абхазии.

"В книге будет представлено около полутора тысяч уникальных документов 20-30 годов, тот период, который наименее известен. Все уникальные документы из архивов ВЧК, ЧК, ВКП(б), Парткомиссии, множества архивов, которые мне удалось обойти. Там где не удавалось получить оригиналы, приходилось брать "сканы". Одних партийных документов, только протоколов 20-30 годов, свыше 300 у меня. Ценность моей коллекции вы просто не представляете", — подчеркнул коллекционер.

Александр Орлов-Кретчмер признался, что издать книгу своими силами будет трудно.

"Это очень дорогое удовольствие. Я издаю не просто книги, каждая книга — подарочное издание: добротная бумага, оформление. Ищу спонсора, который мог бы помочь. Надо подтянуть меценатов, для которых любовь к Родине - это первично. Увы, пока только мои усилия, — заметил ученый. — Я не гонюсь за сиюминутным успехом и не пишу книги для продажи в подземных переходах. Я пишу для общества, чтобы люди знали и ценили культурные ценности ушедших поколений. А такие книги сами должны входить в историю, они обязаны быть величественными".

Семья Александра Орлова-Кретчмера очень многие годы тесно связана с судьбой Абхазии. В 20-х годах прошлого века, после революции, когда дворяне уезжали из центра России в провинцию, семья Орловых переехала в Абхазию, жили в Гале, долго в Очамчыре, потом осели в Сухуме. Дед по матери, инженер-проектировщик, участвовал в строительстве Дома правительства по улице Лакоба, проектировал туннель под сухумской горой. Мать — одна из основателей ИЭПиТа. Сын Павел Орлов воевал в Отечественной войне народа Абхазии, кавалер ордена Леона, скоропостижно скончался в 2008 году.

© Фото: из архива Орлова-Кретчмера Сын Павел Орлов – кавалер ордена Леона

Сам Александр Орлов-Кретчмер с золотой медалью окончил сухумскую школу №10, имеет несколько дипломов о высшем образовании, доктор социологических наук, профессор, академик, автор множества научных изданий, обладатель уникальной коллекции, абхазская тематика — лишь небольшая часть личного архива. В советские годы проработал на разных руководящих должностях в Сухуме. За время работы в горисполкоме курировал строительство и развитие коммунального хозяйства Сухума. Под его руководством строились Новый микрорайон столицы, водопровод, канализация и очистные сооружения, создавались надежные сети электроснабжения, реконструировались парки, застраивалась маякская низменность.

В начале войны Александр Орлов-Кретчмер был захвачен войсками Госсовета Грузии в плен. Его фамилия значилась в печально известном списке из ста фамилий, которых гвардейцам было приказано захватить в первую очередь. Чудом спасся, буквально из-под расстрела. Лишь обмен истерзанного пленного на захваченного грузинского боевика спас ему жизнь.

"Горжусь каждым этапом своей жизни. Я родился и вырос в Сухуме, я сухумчанин", — сказал накануне юбилея Александр Орлов-Кретчмер по телефону в беседе с корреспондентом Sputnik.