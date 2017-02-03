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Хранитель времени: Александру Орлову-Кретчмеру 70 лет

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  • Александр Орлов-Кретчмер произносит речь на вручении высшей литературной награды имени Святого Александра Невского и медали за трилогию Образы Абхазии (Московская Патриархия).
  • Прием космонавта Германа Титова в Сухумском горкоме партии (1980-е).
  • Александр Орлов-Кретчмер с делегацией из Гваделупы, побывавшей в Абхазии в 1983 году
  • Приветствие руководства города выпускников школ на городской площади Сухума (1981).
  • Предвыборная команда кандидата в депутаты Верховного Совета СССР Фазиля Искандера (1989)
  • Ежедневная пятиминутка городского штаба по застройке Лечкопского плато (1980-е)
  • Прием делегации Шотландии. Экскурсия в Новоафонской пещере (1986)
  • Встреча творческой интеллигенции. С поэтессой Нелли Тарба (1981 г.)
  • Встреча с художником Владимиром Андреенковым в галереи «Шазина» с куратором выставки Шазина Агрба.
  • Памятное фото награжденных Президентом Абхазии (в Посольстве в Москве)
© Фото: из архива Орлова-Кретчмера
Александр Орлов-Кретчмер произносит речь на вручении высшей литературной награды имени Святого Александра Невского и медали за трилогию "Образы Абхазии" (Московская Патриархия).

Ученому и общественному деятелю Александру Орлову-Кретчмеру 3 февраля исполнилось 70 лет.

В советские годы работал на разных руководящих должностях в Сухуме. За время работы в горисполкоме курировал строительство и коммунальное развитие города Сухум. Под его руководством строились Новый микрорайон столицы, водопровод, канализация и очистные сооружения, создавалась надежная сеть электроснабжения, реконструировались парки, шла застройка маякской низменности.

"Горжусь каждым этапом своей жизни", — сказал Александр Орлов-Кретчмер. 

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Главным увлечением жизни юбиляр назвал коллекционирование раритетных документов, старинных фотографий и открыток. 

"На сегодняшний день моя библиотека крупнейшая в мире по абхазской тематике. У меня огромное количество уникальных книг XVII — XIX, начала XX века, собраний графики, фото и репродукций Абхазии. Их около 5 тысяч в моей коллекции", — отметил Орлов-Кретчмер.

Александа Орлов-Кретчмер  — единственный в мире, кто располагает полным пакетом протоколов "дела абхазских товарищей 1927-1928 года". Очень долго отслеживал судьбу архива Нестора Лакоба. 

"Я нашел родственников жены Лакоба в Батуми. Очень долго вел переговоры. У меня есть полный список того, что было, того, что удалось мне выкупить, того, что не удалось, и оно ушло за океан. В совокупности все это дает полное представление о том, что хранилось у Лакоба и в его личном архиве. Все это я описал, собственно, книга уже сформирована", — заявил Орлов-Кретчмер.  

Александр Орлов-Кретчмер признался, что издать книгу своими силами будет трудно. 


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Александр Орлов-Кретчмер произносит речь на вручении высшей литературной награды имени Святого Александра Невского и медали за трилогию Образы Абхазии (Московская Патриархия).
Хранитель времени: Александру Орлову-Кретчмеру 70 лет
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