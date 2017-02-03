Хранитель времени: Александру Орлову-Кретчмеру 70 лет

В советские годы работал на разных руководящих должностях в Сухуме. За время работы в горисполкоме курировал строительство и коммунальное развитие города Сухум. Под его руководством строились Новый микрорайон столицы, водопровод, канализация и очистные сооружения, создавалась надежная сеть электроснабжения, реконструировались парки, шла застройка маякской низменности.

"Горжусь каждым этапом своей жизни", — сказал Александр Орлов-Кретчмер.

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Главным увлечением жизни юбиляр назвал коллекционирование раритетных документов, старинных фотографий и открыток.

"На сегодняшний день моя библиотека крупнейшая в мире по абхазской тематике. У меня огромное количество уникальных книг XVII — XIX, начала XX века, собраний графики, фото и репродукций Абхазии. Их около 5 тысяч в моей коллекции", — отметил Орлов-Кретчмер.

Александа Орлов-Кретчмер — единственный в мире, кто располагает полным пакетом протоколов "дела абхазских товарищей 1927-1928 года". Очень долго отслеживал судьбу архива Нестора Лакоба.

"Я нашел родственников жены Лакоба в Батуми. Очень долго вел переговоры. У меня есть полный список того, что было, того, что удалось мне выкупить, того, что не удалось, и оно ушло за океан. В совокупности все это дает полное представление о том, что хранилось у Лакоба и в его личном архиве. Все это я описал, собственно, книга уже сформирована", — заявил Орлов-Кретчмер.

Александр Орлов-Кретчмер признался, что издать книгу своими силами будет трудно.



