"Лучшего художника года" выбрали на открытии ЦВЗ Абхазии

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Анжелика Бения. ЦВЗ (Центрально выставочный зал) Союза художников Абхазии после капитального ремонта открылся выставкой абхазских художников на звание "Лучший художник года".

Капитальный ремонт ЦВЗ Союза художников Абхазии был проведен в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы, сообщила министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Роль инвестиционной программы сложно переоценить. Работают театры, музеи, библиотеки. Программа 2015-2016 годов помогла нам реализовать два очень важных для нас проекта: здание Государственной капеллы и выставочный зал", – сказала Арсалия.

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По словам министра, у абхазских художников уже на год расписан план экспозиций в выставочном зале. В ЦВЗ в ближайшее время намечены обменные выставки и выставки старинных фотографий, совместные творческие пленэры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие центрального выставочного зала в Сухуме

"Думаю, теперь в ЦВЗ мы с вами будем встречаться часто. Тут будет проведено очень важное событие, большая выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения первого профессионального абхазского художника Александра Чачба-Шервашдзе. В таком объеме, в котором мы планируем ее провести, она проходит раз в 20 лет", – отметила она.

Здание ЦВЗ после реставрации получило полное техническое переоснащение, необходимое для проведения масштабных экспозиций и реализации различных проектов.

"У деятелей искусств вновь появилась возможность выставлять здесь свои работы, а у зрителей посещать экспозиции в одном из знаковых мест нашей культурной жизни", – подчеркнул президент Абхазии Рауль Хаджимба.

К открытию ЦВЗ была приурочена выставка абхазских художников на премию Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия "Лучший художник года".

Эта премия, направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства, присуждается уже более 10 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие центрального выставочного зала в Сухуме

Третьим местом была отмечена графика "Дух гор и дух абхазов" Владимира Воуба. Второе место заняла работа Виссариона Цвижба "Ассир аира" (Рождение чуда – ред.). Первое место досталось Тимуру Дзидзария за "Апсуа ҳәызба" (Абхазский нож — ред.).

На выставке представлено около 80 работ разного жанра и направлений от 50 художников.

"Каждый посетитель сможет найти на этой выставке то, что близко его эстетическим вкусам. На этой выставке вы можете расширить границы вашего понимания красоты, сделать их шире и глубже. Мы ни в коем случае не дадим, чтобы эти прекрасные залы пустовали. Мы не зря прождали эти мучительные шесть-семь месяцев. Работа стоила того", – отметил председатель Союза художников Абхазии Адгур Ампар.

Выставка продлится две недели с 10:00 до 15:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие центрального выставочного зала в Сухуме

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