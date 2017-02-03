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Все на абхазские ножи: как открыли ЦВЗ Абхазии после ремонта

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(0:53 / 5.62Mb / просмотров видео: 17)
SputnikТомас Тхайцук, Анжелика Бения
© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения

Торжественное открытие после капитального ремонта Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии состоялось в пятницу 3 февраля.

ЦВЗ (Центрально выставочный зал) Союза художников Абхазии после капитального ремонта открылся выставкой абхазских художников на звание "Лучший художник года".

Подробнее об этом читайте здесь>>

Капитальный ремонт ЦВЗ Союза художников Абхазии был проведен в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы.

Здание ЦВЗ после  реставрации получило полное техническое переоснащение, необходимое для проведения масштабных экспозиций и реализации различных проектов.

На выставке представлено около 80 работ разного жанра и направлений от 50 художников.

Выставка продлится две недели с 10:00 до 15:00.


Теги:
Абхазия

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