Закрыто-открытая Европа для граждан Абхазии

Вхождение Грузии в безвизовую зону Евросоюза только усложнит получение шенгенских виз жителями Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik экс-министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.

Политик сказал, что в посольствах европейских стран уже давно существует практика, когда жителям Абхазии, подающим документы на визу, могут внезапно отказать. Отказ объясняют тем, что человеку с абхазской пропиской нужно ехать получать визу в Грузию.

"Заявление грузинского МИДа — старая история в новой обвертке, часть политики "вовлечение без признания" — рассказал Гвинджия. — Раньше Грузия выдавала так называемые «нейтральные» паспорта. По ним жители Абхазии и Южной Осетии могли по облегченной процедуре въезжать в Евросоюз, получать там шенгенские визы. Страны ЕС поддержали эту идею".

Вхождение Грузии в безвизовое пространство усложнит получение виз жителям Абхазии и Южной Осетии. Для них посольства европейских стран будут чинить все больше препятствий, считает Гвинджия.

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"У меня был недавно случай, когда посольство Франции отказало мне в визе, заявив, что ее мне нужно получать в Грузии, – рассказал экс-министр. – Я подготовил ответ, что у меня нет возможности туда поехать — между Грузией и Абхазией нет прямого сообщения. Кроме того, я считаю, что там моей жизни угрожает опасность. К тому же, возникают этические вопросы".

© AFP/ ALEXANDER KLEIN МИД Абхазии: безвизовый режим ЕС и Грузии не касается граждан Абхазии

По словам Максим Гвинджия, все это делается, чтобы граждане Абхазии и Южной Осетии убедились, что жить в Грузии, быть гражданином Грузии — выгодно.

"Это домашнее задание Грузии от Евросоюза, — уверен дипломат. — И Грузия с ним хорошо справляется, естественно, с точки зрения грузин".

По мнению Гвинджия, Абхазия должна быть готова к таким шагам Грузии и Евросоюза.

"Мы должны обратиться в Европейский суд, объяснить свою позицию, что мы не обязаны жертвовать принципами ради шенгенской визы", — подчеркнул он.

По словам дипломата, Абхазия также должна инвестировать в медицину, чтобы сделать ее лучше грузинской.

"Известно, что многие жители Абхазии ездят на лечение в Грузию, — отметил экс-министр. – Там медицина лучше. Грузинские врачи спасли много жителей Абхазии, и мы им благодарны. Некоторые наши граждане ведут бизнес в Грузии. Он в тени, потому что у нас не легализованы таможенные отношения. И здесь трудно выступать с политическими лозунгами: "Не позволим. Это плохо". Мы должны сделать все, чтобы лечиться и вести бизнес было выгодней у нас".

По словам Максима Гвиджия, Абхазия никогда не представляла угрозы для миграционной политики Евросоюза. И совершенно недопустимо, чтобы жители Абхазии испытывали больше ограничений при въезде в Евросоюз, чем граждане других стран.

"Можно на пальцах посчитать, сколько наших соотечественников переехали в Евросоюз, — сказал он. – И все они сделали это легально. Никто не перелазил через заборы, не нарушал законы. Я не понимаю, почему наши люди должны испытывать ограничения или проходить унизительные проверки".

Жители Абхазии не стремятся в Европу, чтобы получить какие-то блага за счет средств европейских налогоплательщиков, считает Гвинджия, из Абхазии в страны Евросоюза люди ездят по делам, на учебу, лечение или в турпоездки, которые сами оплачивают, и достойны уважения со стороны ЕС.



