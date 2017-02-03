Гвинджия о заявлении МИД Грузии: это старая история в новой обертке

2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима. Глава МИДа Грузии Михаил Джанелидзе отметил, что при наличии грузинского паспорта жители Абхазии и Южной Осетии также смогут пользоваться безвизовым режимом со странами, входящими в шенгенскую визу.

"Это старая история в новой обертке. Помните, Грузия начала выдавать так называемые нейтральные паспорта, и тогда многие страны ЕС поддержали идею о том, что граждане Абхазии и Южной Осетии по нейтральным паспортам смогут безвизово или по облегченной процедуре въезжать в Евросоюз, получать шенгенские визы. Но в посольствах, которые выдают визы, давно существует такая практика, что когда наши граждане подают документы на визы с российским загранпаспортом, им отказывают. В этом случае им часто говорят, что они должны ехать и подавать документы в посольство этой страны в Грузии", — сказал Гвинджия.

По мнению Максима Гвинджия, теперь страны ЕС еще больше ужесточат эту систему, и у жителей Абхазии и Южной Осетии не будет шанса получить шенгенскую визу по российским загранпаспортам.