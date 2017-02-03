15:23 03 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Максим Гвинджия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гвинджия о заявлении МИД Грузии: это старая история в новой обертке

Радио
Получить короткую ссылку
14822

С отменой безвизового режима между ЕС и Грузией у жителей Абхазии и Южной Осетии не будет шансов получить шенгенскую визу по российскому загранпаспорту, сказал на радио Sputnik Абхазия бывший министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия.

2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима. Глава МИДа Грузии Михаил Джанелидзе отметил, что при наличии грузинского паспорта жители Абхазии и Южной Осетии также смогут пользоваться безвизовым режимом со странами, входящими в шенгенскую визу. 

"Это старая история в новой обертке. Помните, Грузия начала выдавать так называемые нейтральные паспорта, и тогда многие страны ЕС поддержали идею о том, что граждане Абхазии и Южной Осетии по нейтральным паспортам смогут безвизово или по облегченной процедуре въезжать в Евросоюз, получать шенгенские визы. Но в посольствах, которые выдают визы, давно существует такая практика, что когда наши граждане подают документы на визы с российским загранпаспортом, им отказывают. В этом случае им часто говорят, что они должны ехать и подавать документы в посольство этой страны в Грузии", — сказал Гвинджия. 

По мнению Максима Гвинджия, теперь страны ЕС еще больше ужесточат эту систему, и у жителей Абхазии и Южной Осетии не будет шанса получить шенгенскую визу по российским загранпаспортам. 

По теме

Тания о Женевских дискуссиях: Грузия сорвала принятие совместного заявления
МИД Абхазии: безвизовый режим ЕС и Грузии не касается граждан Абхазии
Тания: США заявили, что не препятствуют выдаче виз гражданам Абхазии

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Презентация книги Анзора Агумава - Старый Сухум
Книга всей жизни
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и месте проведения курсов для экскурсоводов
Минтуризма рассказало о ценах, условиях и местах проведения курсов для экскурсоводов
Как вести себя при гололеде
Как вести себя при гололеде

Соцсети

Sputnikabkhazia