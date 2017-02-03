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Детский эстрадно-музыкальный театр Каданс на сцене Русского театра

"Каданс" команда

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О творческом пути, о репертуаре и о планах на будущее рассказали на радио Sputnik Абхазия участники эстрадно-музыкального театра "Каданс".

Амра Амичба, Sputnik. 

Все большую популярность набирает детский эстрадно-музыкальный театр "Каданс", который существует в Сухуме уже четыре года. В нынешнем составе коллектив работает более двух с половиной лет. В июне прошлого года театр с успехом выступил с первым сольным концертом на сцене РУСДРАМа. Ребят часто приглашают выступать на площадках Сухума. За короткое время о "Кадансе" заговорили, как о талантливом ансамбле.

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"Только через труд удалось добиться успехов. У нас бывали месяцы, недели, когда мы буквально не выходили из студии, по-другому просто невозможен результат, — заметил художественный руководитель Алик Алавердян.  – Во-первых, у меня шикарные дети, во-вторых, замечательные у них родители. Они все прекрасно понимают и всегда нас поддерживают. За это им отдельная благодарность всем. Нас очень поддерживает наша школа ДШИ №1 имени Ковача, а теперь уже и Управление культуры столичной администрации".

Выступление Каданс
© Sputnik.
"Каданс" выступил на празднике Дня города Сухум

Все участники ансамбля учатся в Детской школе искусств имени Ковача. Юные музыканты  ходили на занятия, но не думали, что это может стать их жизнью. Все изменил приход в "Каданс". 

"Именно в "Кадансе" я решила заниматься музыкой в дальнейшем. Алик Сергеевич меня многому научил, я услышала от него много того, чего я раньше не знала. Научилась петь намного лучше, чем раньше. Работать приходится много, но это того стоит, — уверена София Тарба. — Собираюсь поступать в Сухумское музыкальное училище, потом в Московскую консерваторию".

Репертуар группы разнообразен: от рок-н-ролла, итальянских, французских до современных русских и абхазских песен. И на каждой репетиции ищут что-то новое. 

Участники группы говорят, что получают удовольствие от занятий, потому что им нравится петь, дарить радость зрителям.

"Невероятные ощущения, когда ты стоишь на сцене и поешь для всех людей. И они аплодируют тебе. После концерта, конечно, у нас уйма эмоций", — поделилась Ариана Мамацева.

По словам музыкантов, больше всего им запомнился первый сольный концерт в РУСДРАМе. 

"Мы на протяжении часа играли для публики, и многие были удивлены. Усталость забывается, когда ты начинаешь петь. И это поднимает тебе настроение", — отмечает Анастасия Алферова. 

Возраст участников ансамбля от 9 до 16  лет. Младшие берут пример со старших и подтягиваются до их уровня. 

Детский эстрадно-музыкальный театр Каданс на сцене Русского театра
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Каданс" впервые выступил на сцене Русского театра

"Многие пришли в группу, потому что они на концертах уже видели этих прекрасных девушек и имели желание стать такими же.  Старшая группа – особая каста, которая привлекает к себе маленьких", — заметил художественный руководитель. 

Он вспомнил, что в первые полтора года в успех "Каданса" не верили, пока не было живой музыки. Алавердян считает исполнение под фонограмму большой бедой для музыкантов.

"Беда любых музыкантов, которые приучают себя к такому виду исполнения, я даже творчеством не могу это назвать, — сказал он. – "Каданс" поет вживую. Полтора года мы учились играть и становились коллективом. На сегодняшний день дети, уже глядя друг на друга, и я им совершенно не нужен, слаженно работают, знают, где начало, где развивается тема, как она идет дальше и как должна закончиться. Работа на репетициях приводит к абсолютно синхронной музыке, что очень важно для оркестра", — сказал Алик Алавердян.

Художественный руководитель ансамбля сообщил, что музыканты получили возможность осуществить новый проект, о котором думали давно. 

"Это будут сольные концерты по городам Абхазии, и завершающий концерт пройдет 20 апреля в Абхазской госфилармонии имени Гумба. Мои дети наконец получат возможность выступить на главной сцене страны, чему я очень рад, и к чему мы очень скрупулезно готовимся", — признался Алавердян.  

Сами артисты рассказали, что готовятся к предстоящему концерту на индивидуальных и коллективных занятиях, потом все это сводится воедино, и создается музыка. В отличие от летнего концерта, прошедшего в РУСДРАМе, почти полностью обновилась программа. Музыканты всех секретов не раскрыли.

Участники "Каданса" признались, что им приятны отзывы поклонников после концертов и просмотров выступлений в интернете. 

"Это радость в первую очередь для всех, не только для нас, но и для окружающих, родителей. Мы дарим радость своими концертами. Это наша работа, мы любим ее. Зал встречает тепло, зрители нас поддерживают. И в конце не отпускают без песни на бис", — подчеркнул гитарист Артем Алавердян. 

Следующим этапом  развития ансамбля музыканты считают специальную программу из  авторских песен. 

Теги:
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