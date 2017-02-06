Король кругов, Жасмин и Тика: баттл брейкеров в Сухуме

Об участниках чемпионата, номинациях соревнования и победителях баттлов в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik.

Во Дворце спорта имени Сергея Багапш сошлись на баттл участники чемпионата по брейкингу "Bang battle pro".

Часто видим и слышим о выступлениях ребят в ансамблях народных танцев. Однако и брейк-данс, как субкультура, тоже развивается. По словам участников чемпионата, брейк-данс привлекает их возможностью импровизаций и выполнения сложных трюков, для которых необходимо быть гибкими и физически выносливыми.

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Мрана Воуба с 12 лет занимается брейк-дансом. Сейчас она студентка 3 курса Московского государственного института культуры. Рассказывает, что в отличие от народных танцев в брейк-дансе запретов нет.

"Свобода в танце – вот что меня привлекает. В танце ты не зажат, можешь импровизировать", — отметила Мрана. Она поделилась, что после окончания вуза мечтает открыть в Абхазии школу современных танцев.

Несмотря на свой юный возраст, сухумчанин Денис Лысенко "b-boy Микс" освоил нелегкие трюки брейк-данса. А заниматься он начал брейк-дансом после того, как увидел выступление своего друга на одном из чемпионатов.

"Я посмотрел на выступление ребят и зарядился этим, с тех пор я начал танцевать, и мне это очень нравится. Мне нравится, что могу делать разные трюки. Я сегодня буду танцевать в номинации один на один kids. Я умею крутиться на голове и на спине", — с гордостью сказал Денис.

© Sputnik / Томас Тхайцук Брейк-данс

Руслан Громов приехал на чемпионат из Сочи.

"Мне нравится танцевать брейк-данс, так как я раскрываюсь. У меня получается много прикольных и силовых элементов", — сказал Руслан по прозвищу b-boy Гром.

Жасмин Кюлян в мире брейкинга известна под именем b-girl Джеки, танцует в команде "Apsny Crew".

"Я пока учусь, сложные элементы не очень получаются, но стараюсь. На руках уже стою, — сказала Жасмин b-girl Джеки. — Каждый раз, когда я участвую в чемпионатах, для меня это большой опыт, получаю заряд, после этого я лучше на тренировках танцую, новые движения придумываю, развиваюсь".

В составе жюри чемпионата были два профессиональных брейк-танцора из Сухума Джамал Тачулия (b-boy Jama) и Адгур Асаман (b-boySpec) и двое приглашенных судей из России Fan и DenyRock, а также известный в стране рэпер Давид Шоуа.

Интересно, что в баттлах наравне соревновались парни и девушки. Поблажек от жюри ни для кого не было. Выставлялись оценки сразу после каждого выступления: ладонь руки, направленная на того или иного танцора, означала его победу.

В одном из баттлов сошлись b-boy Бык и Терминатор. Терминатор уступил.

© Sputnik / Томас Тхайцук Брейк-данс

В номинации kids танцуют те, кто занимается брейк-дансом менее четырех лет. В старшей группе те, кто танцует больше четырех лет.

Самой младшей из участников чемпионата Русалине Хасая по прозвищу Тика восемь лет. Она всего месяц как занимается брейк-дансом. По оценкам жюри не прошла в следующий тур, и очень расстроилась, даже расплакалась, но друзья поддержали ее, убедив Тику, что со временем девочка будет танцевать лучше.

Музыкальное сопровождение чемпионата обеспечил диджей Rabbit из Израиля, который сейчас живет в Лазаревском.

Высокий уровень участников чемпионата отметил соорганизатор турнира брейк-танцор Рустам Шаков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Брейк-данс

"Уровень сильный, есть парни, которые занимаются и более 10 лет. Приехали из Сочи, Туапсе, Каменск-Шахтинского. Для развития и самореализации необходимо проводить чемпионаты и участвовать в соревнованиях. Хочу, чтобы хип-хоп культура была более развита в стране, — отметил Шаков. — Я человек, который всегда стремится самовыражаться в том, что умею делать хорошо. Брейкингом начал заниматься, потому что хотел заниматься современными танцами".

По итогам чемпионата первое места в номинации kids заняла Жасмин Кюлян (b-girl Джеки из группы Apsny Crew, Сухум). Победителями в командном баттле (crew vs crew) стали сочинцы — команда Outstanding Crew. Звание "Король Кругов" получил Вартан Чульфа.

Чемпионат по брейкингу "Bang battle pro" организовали два друга Рустам Шаков и Вартан Чульфа. Помогли им комитет по вопросам молодежи и спорта столичной администрации и предприниматель Денис Саманба.