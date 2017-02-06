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Баттлы, свисты и ура: как проходил чемпионат брейкеров в Сухуме

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(2:28 / 20.12Mb / просмотров видео: 1)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Чемпионат по брейкингу "Bang battle pro" с участием 70 танцоров из Абхазии и России прошел во Дворце спорта имени Сергея Багапш в Сухуме в воскресенье.

По словам участников чемпионата, брейк-данс привлекает их возможностью импровизаций и выполнения сложных трюков, для которых необходимо быть гибкими и физически выносливыми.

По итогам чемпионата первое места в номинации kids заняла Жасмин Кюлян (b-girl Джеки из группы Apsny Crew,  Сухум).

Победителями в командном баттле (crew vs crew) стали сочинцы — команда Outstanding Crew.

Звание "Король Кругов" получил Вартан Чульфа.

В составе жюри чемпионата два профессиональных брейк-танцора из Сухума — Джамбул Тачулия (b-boyJama) и Адгур Асаман (b-boySpec) и двое приглашенных судей из России Fan и DenyRock, а также известный в стране рэпер Давид Шоуа.

Музыкальное сопровождение обеспечил диджей Rabbit из Израиля, который сейчас живет в Лазаревском.

Подробнее об этом читайте здесь>>

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