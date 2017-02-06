Ты сними меня, фотограф: житель Сухума получил портрет через 10 лет

Sputnik, Рада Ажиба.

"Саша хотел бы вручить снимок десятилетней давности герою фотографии", — написала на своей странице в соцсети ведущая передачи "Утро России" Елена Ландер. На фотокарточке был мальчик в узнаваемом интерьере сухумской Брехаловки. По словам Елены, оператор телеканала "Россия 1" Александр Бегларьян сделал этот снимок на набережной Сухума десять лет назад.

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Зацепок было немного, было известно лишь то, что мальчик, возможно, проживает на улице Татарская. В Сухуме есть улица Татарская в районе Маяка. По этому адресу Sputnik встретила цыганская семья. Они рассказали, что живут здесь с 2003 года и мальчишку на фотографии не узнают. Поиски зашли в тупик. Но остались сомнения, один из сыновей этого семейства сильно был похож на героя снимка. На следующий день в сети появилось сообщение от пользователя, который признал в мальчике молодого человека по имени Жорик, который работает на сухумском рынке. Сестра парня подтвердила, что на снимке ее брат, но зовут его не Жорик.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джонни Мелясанов

Узнать и не узнать себя

Девушка сообщила, что мальчика на фотографии зовут Джонни, ему 22 года, и проживает он на Маяке, на улице Татарская, дом 41. Как же так? Ведь семья, проживающая по этому адресу, утверждала обратное. Оказалось, что парень просто не узнал себя.

"Честно, я не узнал себя. Признал лишь по родинке на правой щеке, и то когда увеличил фотографию. Столько лет прошло, я даже не помню этот день, когда был сделан снимок. Помню только то, что в те годы я любил ходить на Брехаловку. Я, наверное, подумал, что он местный фотограф, поэтому и попросил меня сфотографировать", — вспоминает герой снимка Джонни Мелясанов.

Встретиться через десять лет

Автор снимка Александр Бегларьян и Джонни встретились в Sputnik. Александр вручил Джонни фотографию в том же конверте, в котором пытался отправить портрет десять лет назад. По словам Александра, весной 2007 года он после съемок гулял по набережной Сухума с камерой и сфотографировал мальчишку, по его же просьбе.

"Дело было так, мальчик попросил: "Дяденька, сфотографируй меня", и я ответил: "Да, конечно". Сфотографировал и адрес записал", — вспомнил детали того дня автор снимка Александр Бегларьян.

По приезде в Москву Александр начал разбирать фотографии и решил передать ее герою снимка. Так и сделал. Но спустя некоторое время письмо вернулось обратно.

"Я фотографию отправил весной, а ко мне вернулась — осенью. Ну, положил я ее обратно и подумал, пусть лежит, может, когда-нибудь поеду и отдам ему лично. Правда, и не думал, что встреча состоится", — признался оператор.

Сам герой снимка Джонни Мелясанов говорит, что был приятно удивлен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джонни Мелясанов

"Сколько лет прошло, я и не мог подумать, что автор сохранит мою фотографию и спустя десять лет вручит мне ее. Я очень рад приятному моменту в моей жизни", — добавил он.

Александр не надеялся на результат, когда прихватил фотографию в абхазскую командировку. Десять лет прошло. Внешность мальчика могла сильно измениться.

И правда, мальчик с фото уже не тот робкий мальчишка, который без стеснения попросил взрослого дядю сфотографировать его. Джонни Мелясанов недавно женился, он работает и по-прежнему любит ходить на Брехаловку с друзьями. Герой и автор снимка пообещали друг другу поддерживать связь и в дальнейшем, общаться в соцсетях.

Эта невероятная история сухумского мальчишки и московского оператора может показаться незначительной и очень частной, но она весьма поучительная. Обещания надо сдерживать.