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"Ты на фото! Похож!": встреча сухумчанина и оператора из Москвы спустя 10 лет

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© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

Автор снимка Александр Бегларьян и Джонни встретились в Sputnik. Александр вручил Джонни фотографию в том же конверте, в котором пытался отправить портрет десять лет назад.

По словам Александра Бегларьяна, весной 2007 года он после съемок гулял по набережной Сухума с камерой и сфотографировал мальчишку, по его же просьбе. По приезде в Москву Александр начал разбирать фотографии и решил передать ее герою снимка. Так и сделал. Но спустя некоторое время письмо вернулось обратно.

"Я фотографию отправил весной, а ко мне вернулась — осенью. Ну, положил я ее обратно и подумал, пусть лежит, может, когда-нибудь поеду и отдам ему лично. Правда, и не думал, что встреча состоится", — признался оператор.

Сам герой снимка Джонни Мелясанов говорит, что был приятно удивлен.

"Сколько лет прошло, я и не мог подумать, что автор сохранит  мою фотографию и спустя десять лет вручит мне ее. Я очень рад приятному моменту в моей жизни", — добавил он.

Александр и не надеялся на результат, когда прихватил фотографию в абхазскую командировку. Десять лет прошло. Внешность мальчика могла сильно измениться.

Подробнее об этом читайте здесь >>

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