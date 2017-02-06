"Ты на фото! Похож!": встреча сухумчанина и оператора из Москвы спустя 10 лет

По словам Александра Бегларьяна, весной 2007 года он после съемок гулял по набережной Сухума с камерой и сфотографировал мальчишку, по его же просьбе. По приезде в Москву Александр начал разбирать фотографии и решил передать ее герою снимка. Так и сделал. Но спустя некоторое время письмо вернулось обратно.

"Я фотографию отправил весной, а ко мне вернулась — осенью. Ну, положил я ее обратно и подумал, пусть лежит, может, когда-нибудь поеду и отдам ему лично. Правда, и не думал, что встреча состоится", — признался оператор.

Сам герой снимка Джонни Мелясанов говорит, что был приятно удивлен.

"Сколько лет прошло, я и не мог подумать, что автор сохранит мою фотографию и спустя десять лет вручит мне ее. Я очень рад приятному моменту в моей жизни", — добавил он.

Александр и не надеялся на результат, когда прихватил фотографию в абхазскую командировку. Десять лет прошло. Внешность мальчика могла сильно измениться.

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