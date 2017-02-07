Гогия: бюджет выборов в Парламент Абхазии составляет более 15 млн руб

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бюджет выборов в Парламент страны составляет более 15 миллионов рублей, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия на встрече в Общественной палате Абхазии.

"Эта сумма больше, чем бюджет последнего референдума, на пять миллионов рублей. Я уже ранее говорил, что это обусловлено тем, что предполагаем второй тур. Эта цифра самая минимальная, которая могла быть", — добавил он.

Расценки на вспомогательный материал за полгода выросли, отметил он.

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"Средняя цена урны раньше составляла 3 тысячи большая и 2 тысячи маленькая, а сегодня средняя цена одной урны составляет 3 тысячи 700 рублей", — сказал Гогия.

Тамаз Гогия подчеркнул, что из-за высокой цены на урны ЦИК Абхазии закупил лишь 40% от необходимого количества.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.