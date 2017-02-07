Гулиа: налога на прибыль в Абхазии собрано больше, чем НДС

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Амра Амичба. Налогов на прибыль собрано больше налогов на добавленную стоимость на 61 миллион рублей. Об этом сказал заместитель министра по налогам и сборам Александр Гулиа, отвечая на вопрос приглашенного на коллегию представителя Администрации президента.

При этом докладчик уточнил, что налог на прибыль был запланирован в размере 660 миллионов рублей, а выполнение составило почти 850 миллионов рублей. С другой стороны, по НДС запланировано было 880 миллионов, выполнено на 790 миллионов рублей.

Заместитель руководителя администрации президента Адгур Лушба поинтересовался, с чем связано невыполнение плана по НДС, несмотря на то, что налог на прибыль зашкаливает.

"Это издержки планирования, падение объемов продаж или увеличение ввозного НДС?" — спросил Лушба.

© Sputnik. Амра Амичба Коллегия Министерства по налогам и сборам

"Мы смогли наладить административную работу по взысканию налога на прибыль от иностранных юридических лиц, которые не хозяйствовали в Абхазии, но имели отношение к нашим деньгам, как говорится. Там около 160 миллионов рублей", — заметил заместитель министра по налогам и сборам Александр Гулиа.

Речь идет о рыбных предприятиях в Очамчырском, Гулрыпшском и Сухумском районах, которые начали работать при поступлении российской финансовой помощи.

"Есть проекты, которые осуществляются в Абхазии при финансовой помощи Российской Федерации, от их деятельности заложен налог на прибыль. Вот эта прибыль и поступила в виде налога на прибыль. Абхазская прибыль тоже есть, но дополнительный приток оказался от этих проектов. А НДС изымается только с абхазского бизнеса. Рыбные предприятия НДС не платят, они вывозят продукцию, а на вывозимую продукцию нет НДС", — уточнил Александр Гулиа в беседе с корреспондентом Sputnik.

На коллегии отмечалось, что задолженность по НДС выросла и составляет 120 миллионов рублей, а по налогу на прибыль — 57 миллионов рублей.

Министр финансов Дмитрий Сериков высказал обеспокоенность по уровню задолженности по земельному налогу, при годовом плане 90 миллионов, и задолженность по нему равна 90 миллионам.

Докладчик Александр Гулиа ответил, что по земельному налогу есть долги, которые невозможно взыскать.

"Это в основном долги по землям, которые были выделены людям, взявшим эти земли и ничего там не делающим. Годами эти долги накапливаются. Наших сил по отношению к ним недостаточно. У нас других рычагов нет. Но мы с ними постоянно работаем", — заверил Гулиа.

Заместитель министра по налогам и сборам отметил, что по этим предприятиям дела давно переданы в соответствующие структуры, главам администраций также направлены письма.



