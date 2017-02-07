Почему налог на прибыль собирают лучше НДС: замминстра Гулиа ответил

На коллегии заместитель руководителя Администрации президента Адгур Лушба поинтересовался, с чем связано невыполнение плана по НДС, несмотря на то, что налог на прибыль зашкаливает.

"Это издержки планирования, падение объемов продаж или увеличение ввозного НДС?" — спросил Лушба.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Заместитель министра по налогам и сборам Александр Гулиа рассказал, почему налогов на прибыль собрано больше, чем налогов на добавленную стоимость.

"Мы смогли наладить административную работу по взысканию налога на прибыль от иностранных юридических лиц, которые не хозяйствовали в Абхазии, но имели отношение к нашим деньгам, как говорится. Там около 160 миллионов рублей", — заметил Александр Гулиа.

При этом докладчик уточнил, что налог на прибыль был запланирован в размере 660 миллионов рублей, а выполнение составило почти 850 миллионов рублей. С другой стороны, по НДС запланировано было 880 миллионов, выполнено на 790 миллионов рублей.



