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Вопросы строительства нового медцентра обсудили в Минздраве Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первая очередь медцентра в Сухуме будет включать четыре специализированных отделения.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Вопросы подготовки строительства многофункционального высокотехнологичного медицинского комплекса в столице республики обсудил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов с руководителем проекта Евгением Олейниковым во вторник 7 февраля в Сухуме. 

"Сейчас мы обсуждаем "дорожную карту". Обсуждаются самые основные вопросы, которые должны лечь в основу создания этого центра", — сказал Гоов.

Министр сообщил, что строительством медцентра займется одна из ведущих российских компаний.

Руководитель проекта Евгений Олейников назвал решение о строительстве центра стратегическим, так как в нем будут оказываться медицинские услуги всему населению Абхазии, и отпадет необходимость выезжать на лечение за рубеж. 

"Здесь будет самое современное оборудование, лучшие специалисты, и мы полностью обеспечим население республики современной высокотехнологичной помощью. На первом этапе будет создан центр, в котором будет четыре отделения: кардиохирургии, гемодиализа, мощное лабораторное отделение и отделение репродуктивных технологий", — перечислил Олейников.

Руководитель проекта также отметил, что строительство медучреждения может занять около полутора лет. Медицинский центр будет возводиться с нуля, под строительство рассматриваются три земельных участка в Сухуме.


Теги:
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