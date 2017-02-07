Минздрав Абхазии о новом медцентре: на лечение не надо будет ехать за границу

На первом этапе будет создан центр, в котором будет четыре отделения: кардиохирургии, гемодиализа, мощное лабораторное отделение и отделение репродуктивных технологий, сообщил руководитель проекта строительства медцентров Евгений Олейников.

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"Здесь будет самое современное оборудование, лучшие специалисты, и мы полностью обеспечим население республики современной высокотехнологичной помощью", — сказал Евгений Олейников.

Министр здравоохранения подчеркнул, что у жителей республики появится возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы Абхазии.