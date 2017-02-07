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Встреча Гоова и Олейникова
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Минздрав Абхазии о новом медцентре: на лечение не надо будет ехать за границу

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Вопросы подготовки строительства многофункционального высокотехнологичного медицинского комплекса в столице республики обсудил министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов с руководителем проекта Евгением Олейниковым во вторник 7 февраля в Сухуме.

На первом этапе будет создан центр, в котором будет четыре отделения: кардиохирургии, гемодиализа, мощное лабораторное отделение и отделение репродуктивных технологий, сообщил руководитель проекта строительства медцентров Евгений Олейников.

Полную версию интервью с Андзором Гоовом читайте здесь>>

"Здесь будет самое современное оборудование, лучшие специалисты, и мы полностью обеспечим население республики современной высокотехнологичной помощью", — сказал Евгений Олейников. 

Министр здравоохранения подчеркнул, что у жителей республики появится возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы Абхазии.

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