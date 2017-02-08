Ираклий Хинтба: в апреле зритель увидит драматическую вершину РУСДРАМа

Ираклий Хинтба на пресс-конференции рассказал о премьерах и текущем репертуаре театра на весну-лето 2017 года.
Sputnik, Владимир Бегунов.
Динамика "дровосека"
По словам директора РУСДРАМа, вторая половина сезона начнется 14 февраля постановкой "Тартюф".
"Спектакль модернизировали, изменили декорации, — сказал Хинтба. — Наши художники сделали так, чтобы зрители, которые уже его видели, почувствовали себя немного на другой постановке. При этом "Тартюф" сохранит всю свою прелесть и наполнится новой энергией. Играть его будут попеременно два состава дважды в месяц"
Первой премьерой, запланированной на 13 и 14 апреля, будет постановка пьесы Александра Володина "Пять вечеров". В главных ролях задействованы актеры Анна Гюрегян и Армен Амирбекян. Поставит "Пять вечеров" молодой эстонский режиссер Антон Киселюс. Сейчас он готовит в Русском театре Эстонии спектакль по Стриндбергу, после чего приедет в Абхазию работать над пьесой Володина.
"У актеров нашего спектакля еще не было настолько серьезных драматических ролей, — рассказал директор РУСДРАМа. — Для нас такая драматургия — новая вершина. Помимо интересных актерских работ, в "Пяти вечерах" будет масштабная декорация, которую готовит главный художник нашего театра Виталий Кацба".
С февраля по апрель, по словам Хинтба, будет идти также текущий репертуар: "Черная курица или подземные жители", "Рождество в доме Купьелло" и "Железный дровосек". Последняя постановка, как рассказал директор театра, претерпела изменения. Спектакль будет сокращен, он станет более динамичным, будет идти полтора часа без антракта.
"Мы постараемся выдерживать режим — два-три спектакля в неделю, — рассказал Ираклий Хинтба. – Понимаю, что трудно обеспечить стопроцентную заполняемость зала при таком темпе, но главное для театра – регулярность спектаклей. Чтобы и театр, и артисты сохраняли форму, они должны постоянно выходить на сцену. Труппа уже работает лучше, чем год назад, думаю, это очевидно нашим зрителям, а через год-два, это будет совершенно другой уровень актерской игры".
Комедия, окутанная тайной
Еще одной премьерой, как рассказал директор театра, станет гоголевский "Ревизор". Это будет работа главного режиссера Архангельского театра драмы Андрея Тимошенко. Он уже ставил в РУСДРАМе популярное у зрителей "Рождество в доме Купьелло". Премьера "Ревизора" намечена на начало сентября. Это будет масштабная постановка с двумя десятками актеров на сцене.
"У нас грядет еще премьера, подробности которой я не хочу пока раскрывать, продолжаются переговоры — сказал Хинтба. – Репертуар должен быть разнообразным, и нам в РУСДРАМе не хватает легкой комедии положений, которая просто поднимает настроение. В конце мая такая комедия появится. Планируем пригласить московского режиссера, который специализируется в таком жанре. Ни названия пьесы, ни фамилию режиссера пока называть не стану".
Феерия для дам
27 марта в День театра пройдет еще одна премьера "РУСДРАМ-шоу". Ираклий Хинтба рассказал, что в зависимости от реакции публики на этот эксперимент будет принято решение, закреплять ли его в репертуаре.
"Это драматически-музыкально-вокальная постановка режиссера и актера нашего театра Джамбула Жордания, — сказал Хинтба. – Наше посвящение "его величеству" театру. Уверен, что оно получится ярким и эффектным".
Кроме того, 8 марта на сцене пройдет "РУСДРАМ-опера", рассказал директор театра, — в которой примет участие сочинский симфонический оркестр под управлением Олега Солдатова.
"Почти семьдесят музыкантов приедут сюда из Сочи, — приоткрыл завесу Хинтба. – Петь будут наши молодые таланты — баритон Саид Гобечия и сопрано Альдона Цкуа. Это будет яркая оперная феерия, посвященная женщинам. Пройдет она 8 марта".
Ставить свет в "РУСДРАМ-опера", по словам директора, пригласили одного из самых известных российских специалистов в этой области Сергея Мартынова, который ранее делал световое оформление в спектакле "Железный дровосек". Билеты на это шоу уже в продаже.
Зарплаты актеров
В РУСДРАМе, по словам директора, в мае состоится творческий вечер известной российской артистки. Пока ее фамилия и программа не разглашаются, переговоры еще ведутся.
В конце июня будут гастроли Московского театра на Малой Бронной с четырьмя спектаклями по русской классике с участием примы этого театра, заслуженной артисткой Армении Веры Бабичевой.
10 февраля откроется сайт РУСДРАМа, с множеством полезного функционала. По словам Хинтба, видеозаписи спектаклей на сайте выкладывать не станут, но будут фрагменты постановок, тизеры, продажа электронных билетов.
Как рассказал директор РУСДРАМа, театр начал зарабатывать деньги, и сейчас в нем самые высокие зарплаты у артистов в Абхазии.
"В нашем театре есть жизнь, это видно, — сказал Хинтба. – Мне каждый день поступают заявки от актеров и режиссеров из России, которые хотят работать у нас".
Как рассказал Ираклий Хинтба, сейчас Русский театр проводит опросы среди зрителей, которые показывают, что у РУСДРАМа появляется новая молодежная аудитория. Многие из этих молодых людей ранее вообще не посещали театр.