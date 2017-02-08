Ираклий Хинтба: в апреле зритель увидит драматическую вершину РУСДРАМа

Ираклий Хинтба на пресс-конференции рассказал о премьерах и текущем репертуаре театра на весну-лето 2017 года.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Динамика "дровосека"

По словам директора РУСДРАМа, вторая половина сезона начнется 14 февраля постановкой "Тартюф".

© Sputnik. Томас Тхайцук Спектакль "Тартюф" на cцене Русского театра 11

"Спектакль модернизировали, изменили декорации, — сказал Хинтба. — Наши художники сделали так, чтобы зрители, которые уже его видели, почувствовали себя немного на другой постановке. При этом "Тартюф" сохранит всю свою прелесть и наполнится новой энергией. Играть его будут попеременно два состава дважды в месяц"

Первой премьерой, запланированной на 13 и 14 апреля, будет постановка пьесы Александра Володина "Пять вечеров". В главных ролях задействованы актеры Анна Гюрегян и Армен Амирбекян. Поставит "Пять вечеров" молодой эстонский режиссер Антон Киселюс. Сейчас он готовит в Русском театре Эстонии спектакль по Стриндбергу, после чего приедет в Абхазию работать над пьесой Володина.

"У актеров нашего спектакля еще не было настолько серьезных драматических ролей, — рассказал директор РУСДРАМа. — Для нас такая драматургия — новая вершина. Помимо интересных актерских работ, в "Пяти вечерах" будет масштабная декорация, которую готовит главный художник нашего театра Виталий Кацба".

С февраля по апрель, по словам Хинтба, будет идти также текущий репертуар: "Черная курица или подземные жители", "Рождество в доме Купьелло" и "Железный дровосек". Последняя постановка, как рассказал директор театра, претерпела изменения. Спектакль будет сокращен, он станет более динамичным, будет идти полтора часа без антракта.

"Мы постараемся выдерживать режим — два-три спектакля в неделю, — рассказал Ираклий Хинтба. – Понимаю, что трудно обеспечить стопроцентную заполняемость зала при таком темпе, но главное для театра – регулярность спектаклей. Чтобы и театр, и артисты сохраняли форму, они должны постоянно выходить на сцену. Труппа уже работает лучше, чем год назад, думаю, это очевидно нашим зрителям, а через год-два, это будет совершенно другой уровень актерской игры".

© Sputnik / Томас Тхайцук Ираклий Хинтба: быть честным к коллективу и зрителям

Комедия, окутанная тайной

Еще одной премьерой, как рассказал директор театра, станет гоголевский "Ревизор". Это будет работа главного режиссера Архангельского театра драмы Андрея Тимошенко. Он уже ставил в РУСДРАМе популярное у зрителей "Рождество в доме Купьелло". Премьера "Ревизора" намечена на начало сентября. Это будет масштабная постановка с двумя десятками актеров на сцене.

"У нас грядет еще премьера, подробности которой я не хочу пока раскрывать, продолжаются переговоры — сказал Хинтба. – Репертуар должен быть разнообразным, и нам в РУСДРАМе не хватает легкой комедии положений, которая просто поднимает настроение. В конце мая такая комедия появится. Планируем пригласить московского режиссера, который специализируется в таком жанре. Ни названия пьесы, ни фамилию режиссера пока называть не стану".

Феерия для дам

27 марта в День театра пройдет еще одна премьера "РУСДРАМ-шоу". Ираклий Хинтба рассказал, что в зависимости от реакции публики на этот эксперимент будет принято решение, закреплять ли его в репертуаре.

"Это драматически-музыкально-вокальная постановка режиссера и актера нашего театра Джамбула Жордания, — сказал Хинтба. – Наше посвящение "его величеству" театру. Уверен, что оно получится ярким и эффектным".

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Минкультуры Абхазии назвало РУСДРАМ прорывом года

Кроме того, 8 марта на сцене пройдет "РУСДРАМ-опера", рассказал директор театра, — в которой примет участие сочинский симфонический оркестр под управлением Олега Солдатова.

"Почти семьдесят музыкантов приедут сюда из Сочи, — приоткрыл завесу Хинтба. – Петь будут наши молодые таланты — баритон Саид Гобечия и сопрано Альдона Цкуа. Это будет яркая оперная феерия, посвященная женщинам. Пройдет она 8 марта".

Ставить свет в "РУСДРАМ-опера", по словам директора, пригласили одного из самых известных российских специалистов в этой области Сергея Мартынова, который ранее делал световое оформление в спектакле "Железный дровосек". Билеты на это шоу уже в продаже.

Зарплаты актеров

В РУСДРАМе, по словам директора, в мае состоится творческий вечер известной российской артистки. Пока ее фамилия и программа не разглашаются, переговоры еще ведутся.

В конце июня будут гастроли Московского театра на Малой Бронной с четырьмя спектаклями по русской классике с участием примы этого театра, заслуженной артисткой Армении Веры Бабичевой.

10 февраля откроется сайт РУСДРАМа, с множеством полезного функционала. По словам Хинтба, видеозаписи спектаклей на сайте выкладывать не станут, но будут фрагменты постановок, тизеры, продажа электронных билетов.

Как рассказал директор РУСДРАМа, театр начал зарабатывать деньги, и сейчас в нем самые высокие зарплаты у артистов в Абхазии.

"В нашем театре есть жизнь, это видно, — сказал Хинтба. – Мне каждый день поступают заявки от актеров и режиссеров из России, которые хотят работать у нас".

Как рассказал Ираклий Хинтба, сейчас Русский театр проводит опросы среди зрителей, которые показывают, что у РУСДРАМа появляется новая молодежная аудитория. Многие из этих молодых людей ранее вообще не посещали театр.