00:08 09 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

"Пять вечеров" в РУСДРАМе: Хинтба рассказал о "новой вершине" театра

Получить короткую ссылку
16 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:58 / 14.71Mb / просмотров видео: 10)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Генеральный директор Русского театра Абхазии Ираклий Хинтба рассказал о второй половине 36-го театрального сезона в пресс-центре Sputnik.

Первой премьерой РУСДРАМа, запланированной на  13 и 14 апреля, будет постановка пьесы Александра Володина "Пять вечеров". В главных ролях задействованы актеры Анна Гюрегян и Армен Амирбекян. 

"У актеров нашего спектакля еще не было настолько серьезных драматических ролей, — рассказал директор РУСДРАМа. —  Для нас такая драматургия — новая вершина. Помимо интересных актерских работ, в "Пяти вечерах" будет масштабная декорация, которую готовит главный художник нашего театра Виталий Кацба".

Поставит "Пять вечеров" молодой эстонский режиссер Антон Киселюс. Сейчас он готовит в Русском театре Эстонии спектакль по Стриндбергу. После чего приедет в Абхазию работать над пьесой Володина.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Главные темы

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Пять вечеровв РУСДРАМе: Хинтба рассказал о новой вершине театра
"Пять вечеров" в РУСДРАМе: Хинтба рассказал о "новой вершине" театра
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia