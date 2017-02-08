"Пять вечеров" в РУСДРАМе: Хинтба рассказал о "новой вершине" театра

Первой премьерой РУСДРАМа, запланированной на 13 и 14 апреля, будет постановка пьесы Александра Володина "Пять вечеров". В главных ролях задействованы актеры Анна Гюрегян и Армен Амирбекян.

"У актеров нашего спектакля еще не было настолько серьезных драматических ролей, — рассказал директор РУСДРАМа. — Для нас такая драматургия — новая вершина. Помимо интересных актерских работ, в "Пяти вечерах" будет масштабная декорация, которую готовит главный художник нашего театра Виталий Кацба".

Поставит "Пять вечеров" молодой эстонский режиссер Антон Киселюс. Сейчас он готовит в Русском театре Эстонии спектакль по Стриндбергу. После чего приедет в Абхазию работать над пьесой Володина.

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