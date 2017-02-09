Помочь Лиане ходить красиво

О своей мечте Лиана Гокорян рассказала корреспонденту Sputnik Амре Амичба.

Амра Амичба, Sputnik.

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Два года назад, собрав необходимую сумму, "Ашана" отправила в Новосибирск на лечение 12-летнюю Лиану Гокорян, которая родилась с вывихом бедра. Из-за болезни у девочки правая нога была короче левой на шесть сантиметров.

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По словам представителя фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, при обращении Лиана заметно хромала и вынуждена была ограничивать себя в движениях. После двух операций в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Цивьяна правая нога выросла на три сантиметра, но это лишь начало пути к здоровой жизни.

"Лиане предстоят еще две операции, в результате которых будет установлена металлоконструкция, которая позволит удлинить правую ногу. В Новосибирском институте травматологии используют новейшие технологии лечения, есть возможность там же проходить весь комплекс послеоперационной реабилитации, что немаловажно, — заметила Мактина Джинджолия. – Врачи говорят, что после операций и реабилитационного периода, у Лианы пройдут боли, она постепенно перестанет хромать и будет жить полноценной активной жизнью, как и подобает подростку".

Стоимость одной операции 175 тысяч 448 рублей, таких денег у родителей нет. Помимо Лианы, в семье еще двое детей. Проживают они в селе Ганахлеба Гулрыпшского района. Отец работает водителем, мать — домохозяйка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лиана Гокорян

"Мы просто обязаны довести начатое доброе дело до конца. Подарим Лиане здоровую походку", — сказала представитель "Ашаны".

Сейчас Лиане 14 лет, учится она в восьмом классе. Ей очень интересна физика, а любимой учительницей она назвала преподавателя истории. Лиана дружна с одноклассницами, которые часто ходят к ней в гости.

"Собираемся у меня, смотрим фильмы. Мне очень нравятся индийские фильмы", — призналась девочка.

Лиана Гокорян мечтает стать дизайнером одежды и уже рисует эскизы будущих моделей. Собралась толстая папка.

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