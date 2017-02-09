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Лиана Гокорян и ее мама рассказали о планах на будущее и надеждах на лечение

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SputnikТомас Тхайцук, Амра Амичба
© Sputnik. Томас Тхайцук, Амра Амичба

Благодаря пожертвованиям жителей Абхазии, Лиане Гокорян уже дважды проведена операция, но для полного выздоровления требуются еще две.

Два года назад, собрав необходимую сумму, «Ашана» отправила в Новосибирск на лечение двенадцатилетнюю Лиану Гокорян, которая родилась с вывихом бедра. Из-за болезни у девочки правая нога была короче левой на шесть сантиметров.  После двух операций  в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Цивьяна правая нога выросла на 3 сантиметра, но это лишь начало пути к здоровой жизни. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Сейчас Лиане 14 лет, учится она в восьмом классе.  Ей очень интересна физика, а любимой учительницей она назвала преподавательницу истории. Лиана дружна с одноклассницами, которые часто ходят к ней в гости. Лиана Гокорян мечтает стать дизайнером одежды и уже рисует эскизы будущих моделей. 

Лиане предстоят еще две операции, в результате которых будет установлена металлоконструкция, которая позволит удлинить правую ногу.

Стоимость одной операции 175 тысяч 448 рублей, таких денег у родителей нет. 

КБФ "Ашана" начала сбор средств на предстоящую операцию.


Теги:
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