Лиана Гокорян и ее мама рассказали о планах на будущее и надеждах на лечение

Два года назад, собрав необходимую сумму, «Ашана» отправила в Новосибирск на лечение двенадцатилетнюю Лиану Гокорян, которая родилась с вывихом бедра. Из-за болезни у девочки правая нога была короче левой на шесть сантиметров. После двух операций в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Цивьяна правая нога выросла на 3 сантиметра, но это лишь начало пути к здоровой жизни.

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Сейчас Лиане 14 лет, учится она в восьмом классе. Ей очень интересна физика, а любимой учительницей она назвала преподавательницу истории. Лиана дружна с одноклассницами, которые часто ходят к ней в гости. Лиана Гокорян мечтает стать дизайнером одежды и уже рисует эскизы будущих моделей.

Лиане предстоят еще две операции, в результате которых будет установлена металлоконструкция, которая позволит удлинить правую ногу.

Стоимость одной операции 175 тысяч 448 рублей, таких денег у родителей нет.

КБФ "Ашана" начала сбор средств на предстоящую операцию.



