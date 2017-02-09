Цахнакия: подготовке врачей и медперсонала будем уделять особое внимание

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Подготовке врачей и среднего медицинского персонала будет уделяться особое внимание, сказал корреспонденту Sputnik новый главврач Республиканской больницы Тамаз Цахнакия в четверг 9 февраля.

"Крайне важно непрерывное последипломное медицинское образование. Мы уже наметили ряд мероприятий по этому поводу. Мы будем уделять вопросу подготовки специалистов особое внимание. Речь идет не только о врачах, но и о среднем персонале", — добавил он.

Кроме того, необходимо пересмотреть должностные инструкции, подчеркнул главврач.

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"Необходимо изучить, пересмотреть и внедрить в нашем учреждении современные стандарты и протоколы ведения больных", — сказал он.

Цахнакия сообщил, что нужно вводить малоинвазивные методы диагностики и хирургического лечения больных с различными диагнозами.

"Это в области хирургии, урологии и других специальностей. Предстоит большая работа. Также мы проведем полную инвентаризацию учреждения, по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы", — подчеркнул Цахнакия.

Тамаз Цахнакия был назначен Кабинет Министров Абхазии главным врачом Республиканской больницы 8 февраля.

Кандидат медицинских наук, сосудистый хирург Тамаз Цахнакия работал первым заместителем министра здравоохранения Абхазии с апреля 2011 года.