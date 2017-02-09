Цахнакия: в Республиканской больнице Абхазии будут созданы новые службы

В Республиканской больнице необходимо провести ряд реорганизационных мероприятий, включая работу клинических отделений, создать новые службы: подразделение малоинвазивной хирургии, отделение экстренной консультативной медицинской помощи (санавиация — ред.) и блок интенсивной терапии для неотложных больных сердечно-сосудистого профиля.

"В больнице существует очень много проблем. Это и проблемы, связанные с трудовым законодательством, с трудовой дисциплиной, и вопросы переподготовки, усовершенствования специалистов, внедрение принципа непрерывного последипломного медицинского образования. Уже намечен ряд мероприятий по этому поводу. Подготовке специалистов (не только врачей, но и среднего персонала) будет уделяться особое внимание", — сообщил Цахнакия.

На заседании Кабинета Министров в среду 8 февраля главным врачом Республиканской больницы Абхазии назначен Тамаз Цахнакия.