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Тамаз Цахнакия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Цахнакия: в Республиканской больнице Абхазии будут созданы новые службы

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В первую очередь нужно будет привести в соответствие с законом о здравоохранении и с новым законом о труде всю нормативно-правовую базу Республиканской больницы, сказал в интервью Sputnik Абхазия новый главврач больницы Тамаз Цахнакия.

В Республиканской больнице необходимо провести ряд реорганизационных мероприятий, включая работу клинических отделений, создать новые службы: подразделение малоинвазивной хирургии, отделение экстренной консультативной медицинской помощи (санавиация — ред.) и блок интенсивной терапии для неотложных больных сердечно-сосудистого профиля. 

"В больнице существует очень много проблем. Это и проблемы, связанные с трудовым законодательством, с трудовой дисциплиной, и вопросы переподготовки, усовершенствования специалистов, внедрение принципа непрерывного последипломного медицинского образования. Уже намечен ряд мероприятий по этому поводу. Подготовке специалистов (не только врачей, но и среднего персонала) будет уделяться особое внимание", — сообщил Цахнакия. 

На заседании Кабинета Министров в среду 8 февраля главным врачом Республиканской больницы Абхазии  назначен Тамаз Цахнакия.

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