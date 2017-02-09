СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Анжелика Бения. День перенесения мощей Cвятителя Иоанна Златоуста из Каман в Константинополь отметили в монастыре Cвятого Иоанна Златоуста 9 февраля.

Великий вселенский учитель и иерарх Святитель Иоанн Златоуст скончался в 407 году на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе, сообщил настоятель монастыря Cвятого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).

По словам Игнатия, перенесение его мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти Святителя, при сыне Евдоксии императоре Феодосии II (408-450гг.).

© Sputnik. Анжелика Бения День перенесения мощей Иоанна Златоуста отметили в Каманах

"Для нас это большой праздник, мы чествуем Святителя Иоанна Златоуста. Молимся, чтобы на нашу многострадальную землю были ниспосланы мир и благодать, чтобы в обществе было согласие", – сказал игумен Игнатий.

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Каманы, по словам игумена, — великое место, в котором сосредоточены такие святыни, как монастырь Иоанна Златоуста, Храм мученика Василиска, источник, в котором люди и по сей день исцеляются.

"Весь мир тянется сюда. В Абхазию приезжают, чтобы попасть в Каманский монастырь. Люди приходят ни к настоятелю, ни к игумену, приходят к намоленным веками камням и образам. Каманы находятся именно в Абхазии, мы в это свято верим. Мы получаем записки, в которых сообщается, что кто-то исцелился от опухоли головного мозга, у бесплодных рождаются дети и так далее. Эти чудеса подтверждают, что именно здесь была блаженная кончина святителя", – добавил он.

Также игумен отметил, что на территории Абхазии около 500 храмов, которые нуждаются в реставрации.

"Где-то нет крыш, одни стены, где-то нет окон и дверей, все это можно восстановить. Мы показываем наши гостям святыни, то, что наши предки сохранили неимоверным трудом. Но сегодня мы не стараемся оставить их для наших потомков. Мы должны потрудиться, чтобы собрать те камни, которые были разбросаны. Укрепить нашу Святую Церковь и передать нашим потомкам – эта миссия лежит на нас", – завершил настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).

© Sputnik. Анжелика Бения День перенесения мощей Иоанна Златоуста отметили в Каманах

Монастырь Святителя Иоанна Златоуста был построен примерно в VI веке, сообщил игумен Игнатий. По его словам, до революции в этом месте был женский монастырь, в котором жили 200 монахинь. Во время революции многие монахини были утоплены, убиты, многие сбежали. В советское время, ориентировочно в 30-х годах прошлого века, на территории обители был дом престарелых. Но уже после войны здесь жили монахи, читали молитвы, а полный богослужебный литургический цикл совершается в монастыре около восьми лет.



