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Перенесение мощей Иоанна Златоуста: литургия на абхазском и крестный ход

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© Sputnik. Анжелика Бения

Православная Церковь вспоминает перенесение мощей Cвятителя Иоанна Златоуста 9 февраля. Литургию, посвященную одному из самых почитаемых в православии святых, провели в селе Каманы Сухумского района.

День перенесения мощей Cвятителя Иоанна Златоуста из Каман в Константинополь отметили в монастыре Cвятого Иоанна Златоуста 9 февраля.

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Великий вселенский учитель и иерарх Святитель Иоанн Златоуст скончался в 407 году на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе, сообщил настоятель монастыря Cвятого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).

По словам Игнатия, перенесение его мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году, через 30 лет после смерти Святителя, при сыне Евдоксии императоре Феодосии II (408-450гг.).


Теги:
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