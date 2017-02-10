"Пьяная" дорожная статистика

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"Пьяные" нарушения правил дорожного движения в январе 2017 года составили 3% от общего числа проступков на дорогах, зафиксированных автоинспекторами. Попытаемся установить тенденции и сформировать картину, которая стоит за милицейскими протоколами, составленными в первый месяц года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Акция "Вместе против ДТП" прошла в Сухуме

Итак, возрастной диапазон любителей езды "под шафе" весьма широк. Самому младшему – 19 лет, самому старшему – 66. В большинстве своем –мужчины, но была и одна 50-летняя женщина. Если верить милицейской статистике, то на употреблении горячительных напитков в январе чаще попадались водители в возрасте от 25 до 40 лет. Люди, как видите, взрослые, способные отдавать отчет своим поступкам.

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Самое интересное, что именно в этой возрастной группе был поставлен своеобразный "рекорд". Большая часть нарушителей трезвости за рулем – 24 человека – пришлась на водителей от 28 до 37 лет. На втором месте люди от 38 до 46 лет, и "бронза" у нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет.

© Sputnik. Леон Гуния Статистика пьяного вождения за январь 2017 года

Наибольший "урожай" "пьяной" дорожной статистики собирается на центральной трассе Псоу — Ингур. В январе здесь было выявлено 40 выпивших водителей. А вот топовую позицию в числе самых "пьяных" районов Абхазии занимает Сухум — 20 нарушителей, второе место за Гагрой – 13 зарегистрированных случаев вождения автомобиля в состоянии опьянения, в это число входит и один случай задержания 19-летнего водителя в состоянии наркотического опьянения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Психолог: дорожная ситуация зависит от психофизического состояния водителей

Как показывает статистика нарушений, восток Абхазии самый "трезвый". В Ткуарчале и Гулрыпше вообще царит "сухой закон" — в январе ни одного зарегистрированного пьянства за рулем. Гал дал в статистику два пьяных водителя.

Теперь пройдемся по календарю "трезвости". В Очамчыре водители "навеселе" периодически попадались до 18 января. Видимо, завершение новогодних праздников вернуло автолюбителям чувство ответственности и самосохранения.

Самые "пьяные" дни в январе выпали на 10 и 22 число – 12 и 13 случаев. Возможно, причина в том, что 10 января был первым рабочим днем, и не все успели перестроиться под будний режим, а 22 января был воскресным днем после череды непропорциональных из-за праздничных дат недель.

День 19 января стал "чистым четвергом", когда по всей стране не было обнаружено ни одного выпившего водителя.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах.

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