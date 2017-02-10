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Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

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Статистика ДТП в Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния

По данным Министерства внутренних дел Абхазии, наиболее распространенными видами ДТП в республике в 2016 году стали столкновение, въезд в препятствие и наезд на пешеходов.

C 1 января по 31 декабря 2016 года в Абхазии произошло 185 ДТП. В авариях погибли 80 человек, ранения получили 283. Жертвами автокатастроф стали восемь несовершеннолетних, наибольшее количество смертей пришлось на лиц старше 50 лет.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Чаще всего виновными в ДТП становились водители в возрасте от 25 до 30 лет, их было 45 человек. В 2016 году был случай, когда виновником аварии стал несовершеннолетний водитель.

Если рассматривать ситуацию по районам, то самая высокая смертность на дорогах в Гудаутском – 23 человека.

Самыми частыми причинами ДТП были – столкновение автомобилей, наезд на препятствия и пешеходов. В двух случаях аварии спровоцировали бродячие животные.

Чаще дорожно-транспортные происшествия случались днем – 116 аварий.

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