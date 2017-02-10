Чимкент, "А-студио" и Байконур: что знают о Казахстане в Абхазии

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Амра Амичба. Самой развитой постсоветской республикой назвали Казахстан в Абхазии.

Сухумчане знают, что новая столица Казахстана — Астана, вместо Алматы.

"Астана – это символ нового Казахстана, новый современный город, — считает Алхас Чолокуа. — Практически с нуля построен, на мой взгляд, это пример нового современного развития страны, бывшей советской республики".

Из уроков истории и географии абхазы помнят, что Великий шелковый путь проходил через Казахстан. В этой стране широкие степи и теплый, приятный климат, заметили опрошенные.

У Анаид в Казахстане живут родственники, тетя и племянники. О том, как живет страна, знает по их рассказам.

"Всегда зовут в гости, но, к сожалению, не получается. Я надеюсь, что когда-нибудь поеду в эту прекрасную страну. Они рассказывали, насколько развит сегодня Казахстан, как там динамично все идет вперед. Я надеюсь, что когда-нибудь я обязательно туда поеду".

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При упоминании Казахстана многие вспоминают казахскую команду КВН.

"Казахстан, в первую очередь — это КВН, очень сильная команда", — заметил Мачич.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба "Атлетико Мадрид" и Эльчибей: что знают жители Абхазии об Азербайджане

Сухумчанин Константин Тужба бывал в Казахстане в конце восьмидесятых. Тогда был прямой рейс из сухумского аэропорта.

"Вылетел из сухумского аэропорта рейсом Сухум – Чимкент, было очень удобно, — вспоминает Тужба. – В 1987 или 1988 году, не помню точно, полетел в Чимкент, потому что информация в газетах появилась, что в Чимкенте образован первый в Советском Союзе коммерческий банк. На второй же день полетел туда, чтобы в Абхазии такой же организовать. Правда, там оказалось еще человек сто, тоже со всего Советского Союза, мигом туда прилетели перенять опыт".

Абхазы знают, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор управляет страной, что Юрий Гагарин полетел в космос с космодрома Байконур, который находится в Казахстане. И что эта бывшая советская республика последней вышла из состава СССР. Среди опрошенных немало поклонников казахстанско-российской музыкальной группы "А-студио".

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