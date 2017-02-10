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КВН, Астана и широкие степи: что знают о Казахстане в Абхазии

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Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (8)
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(2:12 / 16.80Mb / просмотров видео: 109)
Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

Корреспонденты Sputnik поинтересовались у жителей Сухума их знаниями о Казахстане.

Самой развитой постсоветской республикой назвали Казахстан в Абхазии. 

По урокам географии абхазы помнят, что в этой стране широкие степи и теплый, приятный  климат.

При упоминании Казахстана опрошенные вспоминают казахскую команду  КВН.

Подробнее об этом читайте здесь>>

"Казахстан, в первую очередь — это КВН, очень сильная команда", — заметил Мачич.  

Сухумчанин Константин Тужба бывал в Казахстане в конце восьмидесятых. Тогда был прямой рейс из сухумского аэропорта Сухум – Чимкент. 

Абхазы знают, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор управляет страной. 

Темы:
Что знают в Абхазии о бывших республиках СССР (8)
Теги:
Абхазия

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