КВН, Астана и широкие степи: что знают о Казахстане в Абхазии

Самой развитой постсоветской республикой назвали Казахстан в Абхазии.

По урокам географии абхазы помнят, что в этой стране широкие степи и теплый, приятный климат.

При упоминании Казахстана опрошенные вспоминают казахскую команду КВН.

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"Казахстан, в первую очередь — это КВН, очень сильная команда", — заметил Мачич.

Сухумчанин Константин Тужба бывал в Казахстане в конце восьмидесятых. Тогда был прямой рейс из сухумского аэропорта Сухум – Чимкент.

Абхазы знают, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор управляет страной.