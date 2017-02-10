КВН, Астана и широкие степи: что знают о Казахстане в Абхазии

Самой развитой постсоветской республикой назвали Казахстан в Абхазии.
По урокам географии абхазы помнят, что в этой стране широкие степи и теплый, приятный климат.
При упоминании Казахстана опрошенные вспоминают казахскую команду КВН.
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"Казахстан, в первую очередь — это КВН, очень сильная команда", — заметил Мачич.
Сухумчанин Константин Тужба бывал в Казахстане в конце восьмидесятых. Тогда был прямой рейс из сухумского аэропорта Сухум – Чимкент.
Абхазы знают, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев до сих пор управляет страной.