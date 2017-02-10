Диана Пилия стала четвертым судьей Конституционного Суда Абхазии

СУХУМ, 10 фев — Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии проголосовал за избрание Дианы Пилия судьей Конституционного Cуда Абхазии на заседании в пятницу 10 февраля.

"Диана Эдуардовна отвечает тем требованиям, которые установлены конституционным законом о судебной власти для кандидата судьи Конституционного Суда", — сказал представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба.

Из 28 депутатов, принимавших участие в голосовании, 25 парламентариев поддержали кандидатуру Дианы Пилия.

Парламент Абхазии ранее утвердил на должность судей Конституционного Суда Рауля Пантия, Людмилу Ходжашвили и Нури Тания. Всего в Конституционный Суд должны быть избраны пять человек. Согласно законодательству Абхазии, Конституционный Суд может приступать к работе после избрания трех судей из пяти.

В заседании Парламента принял участие президент страны Рауль Хаджимба, который пожелал удачи членам Конституционного Суда. Президент еще раз отметил важность этого института в строительстве государства.

Депутаты Парламента также голосовали за кандидатуру члена Центральной избирательной комиссии Абхазии Исидора Дочия. Он был представлен на место сложившего свои полномочия Гудисы Агрба. Однако его кандидатура не набрала необходимого количества голосов.

Биографию Дианы Пилия читайте здесь>>